Плоды по 180 г: этот зимний сорт яблонь удивит стабильной урожайностью

"Лобо" — сорт яблонь осенне-зимнего срока потребления. Плоды довольно крупные, достигают до 180 г, с ярко выраженным восковым налётом и небольшой ребристостью, форма близка к округлой. Вся поверхность покрыта ярким красным румянцем, почти полностью скрывающим основную желтовато-зелёную окраску.
Мякоть белая, нежная, ароматная, мелкозернистая. Время созревания — сентябрь. Достоинства сорта — крупные плоды с отличным вкусом, высокая и стабильная урожайность.
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