Плоды по 180 г: этот зимний сорт яблонь удивит стабильной урожайностью

Сорт яблок "Лобо" порадует крупными плодами

0:35 Your browser does not support the audio element. Садоводство Плодовые

"Лобо" — сорт яблонь осенне-зимнего срока потребления. Плоды довольно крупные, достигают до 180 г, с ярко выраженным восковым налётом и небольшой ребристостью, форма близка к округлой. Вся поверхность покрыта ярким красным румянцем, почти полностью скрывающим основную желтовато-зелёную окраску.

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Мякоть белая, нежная, ароматная, мелкозернистая. Время созревания — сентябрь. Достоинства сорта — крупные плоды с отличным вкусом, высокая и стабильная урожайность.