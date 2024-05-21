Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Собчак восхитилась яркой 78-летней певицей Шер
Французская рапиристка Тибюс была оправдана по делу о плохом допинг-тесте
В Бурятии у должника арестовали сразу семь автомобилей
Фильм "Министерство неджентльменских дел" собрал в прокате более 200 миллионов рублей
МГППУ: пение в хоре в пожилом возрасте способно повысить мозговую активность
Кинологи рассказали о влиянии собаки на характер хозяина
Почему коты так любят валерьянку
Мария Погребняк заявила, что хочет родить двойняшек от нового супруга
Эксперты посоветовали, как сэкономить, покупая авиабилеты
Плоды по 180 г: этот зимний сорт яблонь удивит стабильной урожайностью

Сорт яблок "Лобо" порадует крупными плодами

0:35
Садоводство » Плодовые

"Лобо" — сорт яблонь осенне-зимнего срока потребления. Плоды довольно крупные, достигают до 180 г, с ярко выраженным восковым налётом и небольшой ребристостью, форма близка к округлой. Вся поверхность покрыта ярким красным румянцем, почти полностью скрывающим основную желтовато-зелёную окраску.

Сорт яблок "Лобо" порадует крупными плодами
Фото: commons.wikimedia.org by Glysiak is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike Attribution-Share Alike 4.0 International, 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic

Мякоть белая, нежная, ароматная, мелкозернистая. Время созревания — сентябрь. Достоинства сорта — крупные плоды с отличным вкусом, высокая и стабильная урожайность.

Сорт яблони Лобо (Lobo)
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Ксения Собчак спешно улетела из России, используя вертолёт, чтобы добраться до пункта назначения

За последние два года российские знаменитости стали редкими гостями на Каннском кинофестивале.

Ксения Собчак вернулась на Каннский кинофестиваль после двухлетнего перерыва
Ветеринары назвали запретные для животных продукты
Эти угощения выжигают питомца изнутри: какие угощения запрещены для домашних животных
Лук в стрелки не пойдёт: что для этого нужно сделать?
С какого момента начинается кошачья старость: песок не сыпется
ВС РФ начали первый этап ядерных учений с участием "Искандеров" и "Кинжалов" Любовь Степушова Ракеты "Искандер" нанесли удары возмездия по аэродромам ВСУ и НАТО Дмитрий Плотников Крапива: и лечит, и кормит, и одежда, и лекарство Сергей Лебедев
"Она крестьянка обычная": Шаляпин заявил о желании провести ночь с Пугачёвой
Самые красивые кошки в мире: три самых восхитительных пород
Рассказываем о процессе мульчирования травой, который полезен для плодородия почвы
Рассказываем о процессе мульчирования травой, который полезен для плодородия почвы
Последние материалы
В Бурятии у должника арестовали сразу семь автомобилей
Фильм "Министерство неджентльменских дел" собрал в прокате более 200 миллионов рублей
МГППУ: пение в хоре в пожилом возрасте способно повысить мозговую активность
Кинологи рассказали о влиянии собаки на характер хозяина
ВС РФ начали первый этап ядерных учений с участием "Искандеров" и "Кинжалов"
Кандидат в губернаторы Петербурга Мария Михайлова раскрыла свою программу
Почему коты так любят валерьянку
Мария Погребняк заявила, что хочет родить двойняшек от нового супруга
Эксперты посоветовали, как сэкономить, покупая авиабилеты
"ВСК": в 2024 году число происшествий с квартирами выросло в 1,5 раза
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников