Приготовьте пиццу дома: этот рецепт поразит вас и ваших гостей

Вкусный рецепт домашней пиццы

2:55 Your browser does not support the audio element. Еда

Пицца — это блюдо, которое любят практически все. Ее можно приготовить с различными начинками, что делает пиццу универсальным блюдом для любого случая.

Фото: commons.wikimedia.org by jeffreyw is licensed under CC BY 2.0

Мы поделимся с вами классическим рецептом пиццы, который легко можно приготовить дома.

Ингредиенты.

Для теста:

500 г муки

250 мл теплой воды

2 ст. л. оливкового масла

1 ч. л. соли

1 ч. л. сахара

7 г сухих дрожжей

Для соуса:

400 г томатов в собственном соку

2 зубчика чеснока

1 ст. л. оливкового масла

Соль и перец по вкусу

1 ч. л. сушеного орегано

1 ч. л. сушеного базилика

Для начинки:

200 г моцареллы

100 г пепперони или любой другой колбасы

1 болгарский перец

100 г шампиньонов

Маслины по желанию

Свежий базилик для украшения

Приготовление.

В небольшой миске смешайте теплую воду, сахар и дрожжи. Оставьте на 10 минут, чтобы дрожжи активировались и начали пениться. В большую миску просейте муку и добавьте соль. Сделайте углубление в центре и влейте туда дрожжевую смесь и оливковое масло.

Замесите тесто, сначала в миске, а затем на посыпанной мукой поверхности, пока оно не станет гладким и эластичным. Это займет около 10 минут. Сформируйте из теста шар, положите его в смазанную маслом миску, накройте полотенцем и оставьте подниматься в теплом месте на 1-1,5 часа, пока оно не увеличится вдвое.

Разогрейте оливковое масло в сковороде на среднем огне. Добавьте измельченный чеснок и обжарьте до золотистого цвета. Добавьте томаты в собственном соку и разомните их вилкой или ложкой до состояния пюре. Добавьте соль, перец, орегано и базилик. Тушите соус на медленном огне около 15-20 минут, пока он немного не загустеет. Снимите с огня и дайте остыть.

Разогрейте духовку до 220°C. Поднявшееся тесто обомните и разделите на две части, если хотите сделать две пиццы. Раскатайте каждую часть в круг толщиной около 1 см. Переложите тесто на противень, застеленный пергаментной бумагой.

Равномерно распределите соус по поверхности теста. Разложите сверху тертую моцареллу, затем добавьте нарезанную колбасу, болгарский перец, шампиньоны и маслины. Выпекайте в разогретой духовке 15-20 минут, пока корочка не станет золотистой, а сыр полностью не расплавится. Украсьте свежим базиликом перед подачей.