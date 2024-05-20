Приготовьте пиццу дома: этот рецепт поразит вас и ваших гостей

Пицца — это блюдо, которое любят практически все. Ее можно приготовить с различными начинками, что делает пиццу универсальным блюдом для любого случая.
Мы поделимся с вами классическим рецептом пиццы, который легко можно приготовить дома.
Ингредиенты.
Для теста:
500 г муки
250 мл теплой воды
2 ст. л. оливкового масла
1 ч. л. соли
1 ч. л. сахара
7 г сухих дрожжей
Для соуса:
400 г томатов в собственном соку
2 зубчика чеснока
1 ст. л. оливкового масла
Соль и перец по вкусу
1 ч. л. сушеного орегано
1 ч. л. сушеного базилика
Для начинки:
200 г моцареллы
100 г пепперони или любой другой колбасы
1 болгарский перец
100 г шампиньонов
Маслины по желанию
Свежий базилик для украшения
Приготовление.
В небольшой миске смешайте теплую воду, сахар и дрожжи. Оставьте на 10 минут, чтобы дрожжи активировались и начали пениться. В большую миску просейте муку и добавьте соль. Сделайте углубление в центре и влейте туда дрожжевую смесь и оливковое масло.
Замесите тесто, сначала в миске, а затем на посыпанной мукой поверхности, пока оно не станет гладким и эластичным. Это займет около 10 минут. Сформируйте из теста шар, положите его в смазанную маслом миску, накройте полотенцем и оставьте подниматься в теплом месте на 1-1,5 часа, пока оно не увеличится вдвое.
Разогрейте оливковое масло в сковороде на среднем огне. Добавьте измельченный чеснок и обжарьте до золотистого цвета. Добавьте томаты в собственном соку и разомните их вилкой или ложкой до состояния пюре. Добавьте соль, перец, орегано и базилик. Тушите соус на медленном огне около 15-20 минут, пока он немного не загустеет. Снимите с огня и дайте остыть.
Разогрейте духовку до 220°C. Поднявшееся тесто обомните и разделите на две части, если хотите сделать две пиццы. Раскатайте каждую часть в круг толщиной около 1 см. Переложите тесто на противень, застеленный пергаментной бумагой.
Равномерно распределите соус по поверхности теста. Разложите сверху тертую моцареллу, затем добавьте нарезанную колбасу, болгарский перец, шампиньоны и маслины. Выпекайте в разогретой духовке 15-20 минут, пока корочка не станет золотистой, а сыр полностью не расплавится. Украсьте свежим базиликом перед подачей.
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