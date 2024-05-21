Страховщик рассказал, что дешевле: залить соседей или устроить пожар в квартире

"ВСК": в 2024 году число происшествий с квартирами выросло в 1,5 раза

2:16 Your browser does not support the audio element. Страхование

В первом квартале 2024 года количество инцидентов с квартирами в России возросло более чем на 50% по сравнению с предыдущим периодом, согласно отчётам Страхового Дома "ВСК". Средняя сумма выплаты пострадавшим за этот период достигла 66 тысяч рублей, причём большинство страховых случаев связано с заливами со стороны соседей.

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Январь 2024 года оказался месяцем с наибольшим числом происшествий — 41% от общего числа, тогда как в марте было зарегистрировано только 22% случаев.

Не меньше 11% всех страховых обращений в этом году приходится на ущерб третьим лицам из-за действий владельца полиса. В 64% таких случаев виновными оказались женщины.

Самыми распространёнными рисками при страховании квартир стали затопления (82%) и пожары (4%). Реже встречались случаи краж, взрывов бытового газа и сбоев в инженерных системах, каждый из которых составлял менее 1% от общего числа страховых событий.

Наибольшее количество страховых заявлений было зафиксировано в Москве (28%), за ней следуют Уфа (6,6%), Санкт-Петербург (5,8%), Ижевск (3,2%), а также Казань, Калининград, Самара, Челябинск (по 2,9%), Краснодар и Новосибирск (по 2%).

Самые большие выплаты в среднем составили 256 тысяч рублей и были связаны с взрывами бытового газа. Пожары привели к ущербу в среднем на 216 тысяч рублей, а конструктивные дефекты жилья — на 210 тысяч рублей. Стандартные затопления наносили меньше всего ущерба, средняя сумма которого составила около 47 тысяч рублей.

В рамках страхования ответственности перед соседями средний размер компенсации с начала года достиг 94 тысяч рублей.

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