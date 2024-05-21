Забота о коже под солнцем: полезные советы и правила перед отпуском

Получаем загар без ущерба для кожи: полезные советы перед отпуском

1:27 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Солнечные лучи, которые делятся на UVA и UVB, могут быть подобны тайным агентам, проникая незаметно повсюду, даже сквозь тучи и стекла окон. УФ-лучи воздействуют на глубокие слои кожи, вызывая старение, разрушая коллаген, и способствуя образованию пигментных пятен и рака кожи. В отличие от UVA, UVB лучи вызывают красноту и ожоги, что может иметь плачевные последствия для кожи, включая морщины и онкологию.

Фото: flickr.com by Алекс Проймос is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Средства с SPF защищают от UVB-лучей, а значок UVA на упаковке свидетельствует о защите от UVA. УФ-индекс, который можно проверить в приложении "Погода", указывает на интенсивность ультрафиолетового излучения. Для защиты кожи от фотостарения вполне достаточно использовать средства с SPF от 15 до 20 в повседневной жизни, но если планируется длительное пребывание на солнце, рекомендуется использовать средства с SPF 50. Важно также выбирать средства с широким спектром защиты, включающие несколько физических и химических фильтров.

Очищающие продукты на основе масел помогают удалить остатки солнцезащитных средств, которые могут забивать поры и вызывать воспаления. После отпуска рекомендуется провести курс восстановления кожи, включающий увлажняющие маски и процедуры биоревитализации.