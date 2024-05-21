Как сэкономить, покупая авиабилеты: лайфхаки от экспертов — льготы и скидки

Эксперты посоветовали, как сэкономить, покупая авиабилеты

1:28 Your browser does not support the audio element. Туризм

Эксперты дали рекомендации по выгодной покупке авиабилетов и экономии денег. Во-первых, многие авиакомпании предлагают специальные льготные тарифы для отдельных категорий граждан, таких как пенсионеры, люди с ограниченными возможностями и молодежь.

Фото: www.flickr.com by Alan Levine from Mortlach, Canada is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Кроме того, существуют программы с пониженными ценами на билеты, доступные для всех пассажиров, но действующие только на ограниченный список рейсов.

Покупателям следует учитывать, что стоимость авиабилетов на регулярные рейсы меняется в зависимости от спроса и предложения. Эксперты советуют начинать отслеживание цен за несколько месяцев до планируемой поездки, чтобы лучше понять динамику изменения тарифов.

Рекомендуется сразу покупать билеты туда и обратно, так как это обычно дешевле. Перелёты с пересадками часто стоят меньше, чем прямые рейсы, сообщает NewsNN.

Эксперты также подчеркивают, что авиакомпании регулярно проводят акции и распродажи билетов на новые направления или в периоды низкого и высокого сезонов. О таких акциях удобно узнавать через специальные рассылки авиакомпаний.

В конце апреля Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала расследование скачка цен на перелёты в эконом-сегменте после того, как стоимость внутренних перелетов за год увеличилась более чем на треть, передаёт издание argumenti. ru.