Ученые объяснили, почему у людей нет третьего века

The Conversation: третье веко исчезло у людей в ходе эволюции за ненадобностью

2:16 Your browser does not support the audio element. Наука

Британские ученые из Бристольского университета выяснили, почему у человека исчезло третье веко, тогда как у многих животных оно сохранилось. Об этом говорится в статье, опубликованной в научном издании The Conversation.

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Третье веко представляет собой складку конъюнктивы — тонкой влажной мембраны, покрывающей белки глаз. Оно встречается у многих видов млекопитающих, птиц, рептилий, амфибий и рыб.

Исследования показали, что эта складка выполняет функции верхнего и нижнего век: защищает глаза и удаляет попавший в них мусор. Кроме того, третье веко распределяет слезы по поверхности глазного яблока, предотвращая его высыхание.

Особенно развито третье веко у животных, живущих в условиях с большим количеством пыли. Например, у верблюдов оно позволяет идти через песчаную бурю, не закрывая глаза полностью.

У африканских трубкозубов третье веко помогает сохранять зрение при рытье земли в поисках насекомых.

В водной среде третье веко выполняет аналогичные функции, помогая ламантинам, некоторым видам акул и другим морским обитателям ориентироваться под водой.

У птиц дополнительная складка защищает глаза от резких потоков воздуха. Это особенно важно для хищных птиц, таких как соколы и совы. Дятлы используют третье веко в качестве защитных очков, предохраняя глаза от опилок при долблении стволов деревьев.

Человеческий род и большинство приматов утратили эту полезную структуру в ходе эволюции, так как необходимость в полноценном третьем веке отпала. Глаза человека реже подвергаются повреждениям во время охоты, борьбы и под воздействием окружающей среды. Кроме того, человеческие глаза способны быстро распознавать угрозу и рефлекторно закрываться.

Однако, третье веко не исчезло полностью у людей. Оно сохранилось в виде остатка, называемого plica semilunaris, который выглядит как складка в форме полумесяца в углу глаза.