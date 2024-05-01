Маринад для шашлыка на кефире: простые продукты, всегда отличный результат!

Кефирный маринад для шашлыка является отличным рецептом приготовления мяса, которое будет сочным, ароматным и нежным. Маринад из кефира от сайта "Лайфхакер.ру" улучшает текстуру мяса, а добавленные приправы придают ему богатый вкус и аромат.
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Ингредиенты:
• 1,7 кг репчатого лука;
• 1,5 столовой ложки хмели-сунели;
• соль — по вкусу;
• молотый чёрный перец — по вкусу;
• 1,7 л нежирного кефира.
Приготовление:
Мелко нарубите лук и переложите его в глубокую миску или ёмкость. Немного пожмите лук, чтобы выделился сок.
Добавьте хмели-сунели, соль и молотый чёрный перец вкус по вкусу. Перемешайте все ингредиенты вместе.
Выложите мясо в маринад и ещё раз хорошо перемешайте, чтобы все части мяса были полностью покрыты маринадом.
Вылейте нежирный кефир на мясо, чтобы полностью покрыть его. Накройте ёмкость крышкой и оставьте на несколько часов, чтобы мясо как следует промариновалось.
Этот кефирный маринад для шашлыка поможет вам приготовить ароматный и вкусный шашлык, который понравится вашим гостям и родным.
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