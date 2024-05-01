Маринад для шашлыка на кефире: простые продукты, всегда отличный результат!

Кефирный маринад для шашлыка: с ним вы получите очень нежное мясо

1:20 Your browser does not support the audio element. Еда

Кефирный маринад для шашлыка является отличным рецептом приготовления мяса, которое будет сочным, ароматным и нежным. Маринад из кефира от сайта "Лайфхакер.ру" улучшает текстуру мяса, а добавленные приправы придают ему богатый вкус и аромат.

Фото: pixabay.com by Dolgion Kh is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Ингредиенты:

• 1,7 кг репчатого лука;

• 1,5 столовой ложки хмели-сунели;

• соль — по вкусу;

• молотый чёрный перец — по вкусу;

• 1,7 л нежирного кефира.

Приготовление:

Мелко нарубите лук и переложите его в глубокую миску или ёмкость. Немного пожмите лук, чтобы выделился сок. Добавьте хмели-сунели, соль и молотый чёрный перец вкус по вкусу. Перемешайте все ингредиенты вместе. Выложите мясо в маринад и ещё раз хорошо перемешайте, чтобы все части мяса были полностью покрыты маринадом. Вылейте нежирный кефир на мясо, чтобы полностью покрыть его. Накройте ёмкость крышкой и оставьте на несколько часов, чтобы мясо как следует промариновалось.

Этот кефирный маринад для шашлыка поможет вам приготовить ароматный и вкусный шашлык, который понравится вашим гостям и родным.