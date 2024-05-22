Аренда и перепродажа квартир: популярные инвестиции среди россиян

Каждый пятый россиянин хочет зарабатывать на недвижимости

1:50 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Каждый пятый россиянин хотел бы зарабатывать на перепродаже квартир или сдаче жилья в аренду, сообщает газета "Известия" со ссылкой на результаты опроса, проведенного банком "Открытие" совместно с "Росгосстрахом".

Фото: mos.ru is licensed under Public domain

Согласно данным опроса, 64% респондентов уже владеют жильем, 23% живут с родственниками, а 13% арендуют жилье. Около половины опрошенных считают недвижимость выгодной инвестицией.

Исследование показало, что 18% жителей крупных городов уже получают доход от сдачи жилья в аренду, а 8% — от перепродажи недвижимости. Вложить деньги в недвижимость для аренды или перепродажи хотели бы 21% опрошенных.

Также выяснилось, что собственное жилье имеют 41% миллениалов и 40% представителей поколения Х. Среди зумеров доля владельцев жилья самая низкая — всего 10%.

Среди тех, кто уже сдает квартиры в аренду, 55% зарабатывают от 20 тыс. до 50 тыс. рублей в месяц. У 24% доход от аренды не превышает 20 тыс. рублей в месяц, 17% получают от 50 тыс. до 80 тыс. рублей, и только 5% зарабатывают от 80 тыс. до 150 тыс. рублей в месяц.

Перепродажа квартир приносит инвесторам в среднем 20-50% от стоимости покупки, по данным 72% опрошенных, занимающихся такими инвестициями.

Юлия Серова, начальник Управления выплат по страхованию имущества и ответственности ПАО СК "Росгосстрах", отметила, что большинство арендодателей оформляют полисы страхования недвижимости, в отличие от собственников квартир.