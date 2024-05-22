Судья на ожесточенной войне: как урегулировать конфликты между домашними животными

В семье, где подрастают несколько детей, всегда нужно быть готовыми к периодическим домашним "баталиям". С животными ситуация похожая. Почему же питомцы конфликтуют и нужно ли вмешиваться?
Знакомство с новым питомцем
Любители животных редко ограничиваются одним питомцем. Для "старичков" появление нового квартиранта часто становится стрессом, ведь новый питомец воспринимается как конкурент за внимание и любовь хозяина. Без "разборок" здесь не обойтись. Более того, ваше неправильное поведение может усилить вражду между животными.
Что делать?
Подготовьте для нового питомца персональные миску, лоток и когтеточку (если это кошка). Не нужно сразу же знакомить животных "нос к носу". Дайте им время привыкнуть к запахам друг друга. Например, пес может познакомиться с запахом кошачьей игрушки, а кошка — собачьей лежанки. Можно также некоторое время держать их в разных комнатах.
Есть небольшие хитрости: кормите питомцев одновременно, поставив миски на расстоянии друг от друга. После еды попробуйте поиграть с ними, уделяя равное внимание каждому.
Важно также не позволять новичку делать то, что запрещено старожилу. Если в вашем доме нельзя точить когти о мебель или сидеть на коленях за обедом, этот запрет должен распространяться на всех.
Привыкание друг к другу
По мнению специалистов, животные обычно привыкают друг к другу за 6-7 недель, хотя может понадобиться и больше времени. Каждое животное — уникальная "личность", и вам придется учитывать их характеры, чтобы установить мирные отношения.
Неожиданные разлады
Когда питомцы, наконец, перестают ссориться, может пройти некоторое время, и конфликты возобновятся. Причины могут быть разные, и зоопсихолог может спросить, что произошло необычное. Например, животное может измениться после посещения ветеринара или купания из-за нового запаха. Также причиной может стать перенесенная агрессия.
Пример из жизни: два кота прекрасно ладили, пока один из них не увидел из окна другого кота. Он разозлился и напал на своего друга, который подошел узнать, что произошло. В таких случаях агрессия может быть перенесена и на хозяина.
Как решить конфликты
Для разрешения конфликта животных следует разделить. После того как они успокоятся, можно осторожно попытаться снова свести их вместе. В некоторых случаях можно дать питомцам успокоительное, но лучше всего проконсультироваться с ветеринаром.
Вмешиваться или нет?
Стоит ли вмешиваться в разборки между питомцами? Если животные просто играют, не издавая враждебных звуков, то это невинные игры. Но если дело доходит до драки, нужно вмешиваться.
Обрызгайте дерущихся водой. Бросьте в сторону животных что-то гремящее, например пластиковую банку с пуговицами, чтобы отвлечь их внимание.
Если это не помогает, накройте дерущихся одеялом или пледом. Это собьет их с толку и защитит ваши руки. Можно оставить их под одеялом или развести по разным углам, захватив одного из них вместе с одеялом.
После драки обязательно осмотрите питомцев на предмет ран. Мелкие раны можно обработать антисептиком, а при глубоких ранах или большом их количестве нужно срочно обратиться в ветклинику.
Перед выбором питомца необходимо тщательно подготовиться.