Коктейль из мороженого, молока и сиропа: всеми любимый классический советский вариант

Времена СССР всегда ассоциируются с ностальгией за прошлыми временами, когда простые и доступные продукты создавали настоящее волшебство в кулинарии. И одним из символов этого времени стал популярный "Коктейль по-советски".
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Этот напиток, сочетающий в себе молоко, мороженое и ароматный сироп, был прост и в то же время невероятно вкусен. Зажигательные вечера в кругу друзей, пикники на природе или просто уютные вечера в домашней обстановке — все это сопровождалось этим прекрасным коктейлем.
Ингредиенты (на 1 порцию):
100 мл пастеризованного молока,
25 г мороженого,
25 мл сиропа (апельсиновый, клюквенный, грушевый или другой плодово-ягодный).
Способ приготовления:
В стакан блендера налейте очень холодное молоко.
Затем добавьте сироп по вашему выбору — апельсиновый, клюквенный, грушевый или плодово-ягодный.
В последнюю очередь положите мороженое пломбир.
Взбейте напиток блендером на максимальной скорости в течение минуты до образования пены.
Пить коктейль следует сразу, пока пена не опала.
Коктейль по-советски готов к употреблению. Этот освежающий и вкусный напиток прекрасно подойдет для наслаждения горячим летним днем или как сладкое угощение в любое время года. Приятного аппетита!
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Молочный Коктейль с Сиропом и Мороженым — Вкусный Рецепт Как в Детстве Времен СССР