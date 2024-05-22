Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
70 человек чуть не погибли из-за турбулентности
Обнаружена способность гусениц предсказывать нападение ос
Высокая ставка мешает досрочным погашениям ипотек
Использование вентилятора ночью может привести к першению в горле
Эти меры помогут избавиться от комаров на даче
СК "Согласие": мужчины чаще становятся жертвами несчастных случаев, чем женщины
Ученые назвали самые большие породы собак
Томатные котлеты: в их состав также входят лук, зелень и панировочные сухари
Как сделать волосы гуще: простой трюк для скрытия редких участков
Коктейль из мороженого, молока и сиропа: всеми любимый классический советский вариант

Коктейль по-советски: готовим его из молока, мороженого и сиропа

1:29
Еда

Времена СССР всегда ассоциируются с ностальгией за прошлыми временами, когда простые и доступные продукты создавали настоящее волшебство в кулинарии. И одним из символов этого времени стал популярный "Коктейль по-советски".

Коктейль по-советски: готовим его из молока, мороженого и сиропа
Фото: commons.wikimedia.org by Jakub Kapušňák is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Этот напиток, сочетающий в себе молоко, мороженое и ароматный сироп, был прост и в то же время невероятно вкусен. Зажигательные вечера в кругу друзей, пикники на природе или просто уютные вечера в домашней обстановке — все это сопровождалось этим прекрасным коктейлем.

Ингредиенты (на 1 порцию):

  • 100 мл пастеризованного молока,
  • 25 г мороженого,
  • 25 мл сиропа (апельсиновый, клюквенный, грушевый или другой плодово-ягодный).

Способ приготовления:

  1. В стакан блендера налейте очень холодное молоко.
  2. Затем добавьте сироп по вашему выбору — апельсиновый, клюквенный, грушевый или плодово-ягодный.
  3. В последнюю очередь положите мороженое пломбир.
  4. Взбейте напиток блендером на максимальной скорости в течение минуты до образования пены.
  5. Пить коктейль следует сразу, пока пена не опала.

Коктейль по-советски готов к употреблению. Этот освежающий и вкусный напиток прекрасно подойдет для наслаждения горячим летним днем или как сладкое угощение в любое время года. Приятного аппетита!

Молочный Коктейль с Сиропом и Мороженым — Вкусный Рецепт Как в Детстве Времен СССР
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Готовы целоваться и обниматься целый день: эти породы собак официально несут звание самых ласковых

Перед выбором питомца необходимо тщательно подготовиться.

Кинологи назвали самые ласковые породы собак
Этот совет изменит цвет гортензии
Чем поливать гортензию, чтобы она изменила свой цвет
Верка Сердючка рассчитывает на возвращение в Россию
Ксения Собчак оценила фото юной актрисы Анны Пересильд: "Хотела бы я такой выпускной"
ВС РФ начали первый этап ядерных учений с участием "Искандеров" и "Кинжалов" Любовь Степушова Ракеты "Искандер" нанесли удары возмездия по аэродромам ВСУ и НАТО Дмитрий Плотников Крапива: и лечит, и кормит, и одежда, и лекарство Сергей Лебедев
Не узнать: Бьянка потрясла сеть своим преображением после потери 32 кг
Вкусные пирожки с котятами: почему кошка может съесть своих детей
Названы самые преданные породы собак: надежные товарищи и верные друзья
Названы самые преданные породы собак: надежные товарищи и верные друзья
Последние материалы
70 человек чуть не погибли из-за турбулентности
Обнаружена способность гусениц предсказывать нападение ос
Высокая ставка мешает досрочным погашениям ипотек
Использование вентилятора ночью может привести к першению в горле
Эти меры помогут избавиться от комаров на даче
СК "Согласие": мужчины чаще становятся жертвами несчастных случаев, чем женщины
Ученые назвали самые большие породы собак
Томатные котлеты: в их состав также входят лук, зелень и панировочные сухари
Как сделать волосы гуще: простой трюк для скрытия редких участков
Учёные обнаружили новый механизм распознавания эмоций в мозге
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников