Коктейль из мороженого, молока и сиропа: всеми любимый классический советский вариант

Коктейль по-советски: готовим его из молока, мороженого и сиропа

1:29 Your browser does not support the audio element. Еда

Времена СССР всегда ассоциируются с ностальгией за прошлыми временами, когда простые и доступные продукты создавали настоящее волшебство в кулинарии. И одним из символов этого времени стал популярный "Коктейль по-советски".

Фото: commons.wikimedia.org by Jakub Kapušňák is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Этот напиток, сочетающий в себе молоко, мороженое и ароматный сироп, был прост и в то же время невероятно вкусен. Зажигательные вечера в кругу друзей, пикники на природе или просто уютные вечера в домашней обстановке — все это сопровождалось этим прекрасным коктейлем.

Ингредиенты (на 1 порцию):

100 мл пастеризованного молока,

25 г мороженого,

25 мл сиропа (апельсиновый, клюквенный, грушевый или другой плодово-ягодный).

Способ приготовления:

В стакан блендера налейте очень холодное молоко. Затем добавьте сироп по вашему выбору — апельсиновый, клюквенный, грушевый или плодово-ягодный. В последнюю очередь положите мороженое пломбир. Взбейте напиток блендером на максимальной скорости в течение минуты до образования пены. Пить коктейль следует сразу, пока пена не опала.

Коктейль по-советски готов к употреблению. Этот освежающий и вкусный напиток прекрасно подойдет для наслаждения горячим летним днем или как сладкое угощение в любое время года. Приятного аппетита!