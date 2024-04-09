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Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что у Германии закончились запасы для ПВО Patriot, которые могли бы передать Украине

Германия на официальном уровне заявила об истощении запасов для ПВО Patriot

0:59
Мир

Глава МИД Германии Анналена Бербок сообщила о критическом истощении запасов системы ПВО Patriot в ФРГ, которые могли бы быть переданы Украине.

Германия на официальном уровне заявила об истощении запасов для ПВО Patriot
Фото: flickr.com by Heinrich-Böll-Stiftung is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

По словам министра, на встрече глав внешнеполитических ведомств НАТО она ясно дала понять, что Германия практически исчерпала собственные резервы этих систем. При этона подчеркнула необходимость проверки наличия Patriot во всех странах Европы и мира, чтобы в кратчайшие сроки обеспечить их поставку Украине.

Бербок также отметила, что Германия и ее союзники рассматривают возможность создания специального фонда для решения этого вопроса. Она пояснила, что совместно с украинскими и европейскими партнерами будут прорабатываться пути быстрого получения Patriot из третьих стран.

Кроме того, министр выразила надежду, что на предстоящей встрече глав МИД G7 удастся предоставить открытую информацию относительно предпринимаемых мер в этом направлении.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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