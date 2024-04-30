Летний уход за кожей: секреты и средства для идеального бьюти-гардероба

Пять рекомендаций по уходу за кожей в летний период

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С приходом летних жарких дней стоит подумать о пересмотре вашего бьюти-гардероба, аналогично тому, как вы обновляете свой одежды. Тяжелые крема и масла оставьте на зиму, ведь летом кожа нуждается в легких текстурах, таких как гели, флюиды и сыворотки. Не забывайте о защите от солнца: дневные средства должны содержать SPF не менее 15, а при пикнике или отпуске используйте средства с SPF не менее 30. Важно исключить ретинол из своего репертуара на лето, так как он повышает светочувствительность кожи. Лучше перенести его использование на более прохладные времена.

Фото: flickr. com by Sérgio (Savaman) Savarese is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Средство: концентрат "Мгновенное увлажнение" A. G. T от TROIAREUKE — это натуральное увлажняющее средство, богатое питательными компонентами и аминокислотами. Его легкая текстура моментально впитывается, обеспечивая кожу влагой. Применяется после тонизации кожи лица, можно использовать как ночную маску для улучшения результатов.

Совет: правильное очищение кожи

Очищение, увлажнение и питание — основные принципы ухода за кожей. Летом не забывайте о двукратном очищении кожи, используя мягкие средства, подходящие вашему типу кожи.

Средство: мицеллярный гель для умывания от SUPER BEEZY — деликатно очищает кожу, сохраняя ее мягкость и бархатистость. С экстрактом ягод асаи, витамином С и комплексом AHA-кислот, подходит для нормальной и склонной к жирности кожи.

Совет: безопасные пилинги

Летом не стоит избегать пилингов — просто выбирайте поверхностные пилинги с фруктовыми кислотами, которые мягко и безопасно очищают кожу. Также подойдут отшелушивающие кремы.

Средство: микродермобразия от Dr. Brandt — мягко очищает кожу, благодаря содержащимся в нем кристаллам и молочной кислоте. Используется не чаще пары раз в неделю.

Совет: стойкий макияж в жару

Для комбинированной и жирной кожи подойдет матирующий крем, который обеспечит матовость кожи на протяжении дня. Для освежения макияжа в течение дня используйте матирующие салфетки и термальную воду.

Средство: крем-основа для макияжа с витамином С от Skeyndor — обладает матовым эффектом и SPF 30, долгосрочно сохраняет макияж.

Совет: увлажняющие маски

Не забывайте о масках — летом выбирайте увлажняющие маски с гелевой текстурой или альгинатные маски, которые помогут сохранить влагу в коже и придадут ей свежий вид.

Средство: альгинатная биомаска для лица "Активный лифтинг" от АВ1918 — увлажняет кожу, улучшает ее эластичность и цвет лица.