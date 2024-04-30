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Летний уход за кожей: секреты и средства для идеального бьюти-гардероба

Пять рекомендаций по уходу за кожей в летний период

3:00
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С приходом летних жарких дней стоит подумать о пересмотре вашего бьюти-гардероба, аналогично тому, как вы обновляете свой одежды. Тяжелые крема и масла оставьте на зиму, ведь летом кожа нуждается в легких текстурах, таких как гели, флюиды и сыворотки. Не забывайте о защите от солнца: дневные средства должны содержать SPF не менее 15, а при пикнике или отпуске используйте средства с SPF не менее 30. Важно исключить ретинол из своего репертуара на лето, так как он повышает светочувствительность кожи. Лучше перенести его использование на более прохладные времена.

Пять рекомендаций по уходу за кожей в летний период
Фото: flickr. com by Sérgio (Savaman) Savarese is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Средство: концентрат "Мгновенное увлажнение" A. G. T от TROIAREUKE — это натуральное увлажняющее средство, богатое питательными компонентами и аминокислотами. Его легкая текстура моментально впитывается, обеспечивая кожу влагой. Применяется после тонизации кожи лица, можно использовать как ночную маску для улучшения результатов.

Совет: правильное очищение кожи

Очищение, увлажнение и питание — основные принципы ухода за кожей. Летом не забывайте о двукратном очищении кожи, используя мягкие средства, подходящие вашему типу кожи.

Средство: мицеллярный гель для умывания от SUPER BEEZY — деликатно очищает кожу, сохраняя ее мягкость и бархатистость. С экстрактом ягод асаи, витамином С и комплексом AHA-кислот, подходит для нормальной и склонной к жирности кожи.

Совет: безопасные пилинги

Летом не стоит избегать пилингов — просто выбирайте поверхностные пилинги с фруктовыми кислотами, которые мягко и безопасно очищают кожу. Также подойдут отшелушивающие кремы.

Средство: микродермобразия от Dr. Brandt — мягко очищает кожу, благодаря содержащимся в нем кристаллам и молочной кислоте. Используется не чаще пары раз в неделю.

Совет: стойкий макияж в жару

Для комбинированной и жирной кожи подойдет матирующий крем, который обеспечит матовость кожи на протяжении дня. Для освежения макияжа в течение дня используйте матирующие салфетки и термальную воду.

Средство: крем-основа для макияжа с витамином С от Skeyndor — обладает матовым эффектом и SPF 30, долгосрочно сохраняет макияж.

Совет: увлажняющие маски

Не забывайте о масках — летом выбирайте увлажняющие маски с гелевой текстурой или альгинатные маски, которые помогут сохранить влагу в коже и придадут ей свежий вид.

Средство: альгинатная биомаска для лица "Активный лифтинг" от АВ1918 — увлажняет кожу, улучшает ее эластичность и цвет лица.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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