Запрет на полеты: калининградцы не могут летать в Турцию

Жители Калининграда больше не смогут летать в Турцию

0:50 Your browser does not support the audio element. Туризм

Поездки в Турцию стали недоступны для жителей Калининграда из-за запрета на полеты турецких авиакомпаний над территориями некоторых европейских стран.

Фото: flickr.com by Mzximvs VdB is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Об этом сообщили официальные представители АТОР. Corendon Airlines, третья по счету авиакомпания, объявила об отмене рейсов из Калининграда в Анталью. С аналогичными проблемами столкнулись и другие турецкие авиаперевозчики.

Представители АТОР объяснили, что из-за настроенных против России стран, таких как Польша и Литва, Калининградская область оказалась в "зажиме", что привело к запрету на полеты турецких авиакомпаний с российскими пассажирами над странами ЕС.

Пассажиров, уже забронировавших туры, предупредили о необходимости перебронировать их или получить возврат средств.