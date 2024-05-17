Запрет на полеты: калининградцы не могут летать в Турцию

Поездки в Турцию стали недоступны для жителей Калининграда из-за запрета на полеты турецких авиакомпаний над территориями некоторых европейских стран.
Об этом сообщили официальные представители АТОР. Corendon Airlines, третья по счету авиакомпания, объявила об отмене рейсов из Калининграда в Анталью. С аналогичными проблемами столкнулись и другие турецкие авиаперевозчики.
Представители АТОР объяснили, что из-за настроенных против России стран, таких как Польша и Литва, Калининградская область оказалась в "зажиме", что привело к запрету на полеты турецких авиакомпаний с российскими пассажирами над странами ЕС.
Пассажиров, уже забронировавших туры, предупредили о необходимости перебронировать их или получить возврат средств.
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