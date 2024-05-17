Как сэкономить на бензине: 3 способа уменьшить расход топлива прямо сейчас

3 способа снизить расход топлива: об этих хитростях стоит узнать каждому

1:33 Your browser does not support the audio element. Авто

Бензин и дизель стоят дорого, поэтому водителю не понравится, если машина начнёт потреблять много топлива.

Фото: openverse by Michael Kappel is licensed under CC BY-NC 2.0

К счастью, снижение расхода топлива — достижимая цель. И сделать это можно, не прибегая к рискованным методам. Секрет экономии топлива заключается в правильной манере вождения и в удалении из автомобиля ненужных вещей.

Выберите оптимальную скорость

Существует понятие "крейсерская скорость", при которой транспортное средство потребляет минимум топлива. Для легковых автомобилей крейсерская скорость составляет 90-100 километров в час. Поддерживайте эту скорость на загородной трассе, и расход топлива будет относительно низким.

Очевидно, что использовать этот метод в пределах населённых пунктов нельзя.

Избегайте резких манёвров

Резкие повороты, частые обгоны и внезапные торможения увеличивают расход топлива. Выберите более плавный и аккуратный стиль вождения — это поможет сэкономить бензин или дизель. Кроме того, снизится риск аварий.

Уберите лишний вес из багажника

Чем больше вес автомобиля, тем выше расход топлива. Может показаться, что сделать машину легче невозможно. Однако стоит помнить, что вес увеличивается за счёт лишнего груза.

Удалите из багажника все ненужные вещи и инструменты, которые не понадобятся в поездке. В этом случае расход топлива, хоть и немного, но снизится.