Тканевые маски: экспертное мнение о применении и безопасности

В последнее время все чаще в косметологическом сообществе поднимается вопрос о том, насколько эффективны тканевые маски и стоит ли им доверять в уходе за кожей. Многие считают, что они обладают лишь временным эффектом, не внося значимого улучшения в состояние кожи. Однако что на самом деле говорят об этом эксперты?

Фото: flickr.com by LG전자 is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic