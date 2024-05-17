Собчак высмеяла внешность самого сексуального мужчины Великобритании: "Очень смеюсь"

Ксении Собчак показалось смешной новость о том, что Джереми Кларксон снова был признан самым сексуальным мужчиной Великобритании и Ирландии.
Английский телеведущий Джереми Кларксон, который вовсе не отличается модельной внешностью, уже второй год получает признание, как самый сексуальный мужчина Соединённого Королевства по данным опроса сайта знакомств Illicit Encounters
"Очень смеюсь", — написала под фото Кларсона журналистка в своём Telegram-канале.
Ксения обратила внимание на то, что в опросе участвовали Том Холланд, принц Уильям, Киллиан Мерфи.
"Здесь важно отметить, что это топ именно от сайта знакомств — становится понятней про портрет мужчины, которого ищут местные дамы", — объяснила Собчак.
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