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Собчак высмеяла внешность самого сексуального мужчины Великобритании: "Очень смеюсь"

Собчак высказалась о внешности самого красивого мужчины Великобритании

0:56
Шоу-бизнес

Ксении Собчак показалось смешной новость о том, что Джереми Кларксон снова был признан самым сексуальным мужчиной Великобритании и Ирландии.

Собчак высказалась о внешности самого красивого мужчины Великобритании
Фото: https://www.instagram.com/klarksondzheremi by Инстаграм Джереми Кларсона is licensed under public doman

Английский телеведущий Джереми Кларксон, который вовсе не отличается модельной внешностью, уже второй год получает признание, как самый сексуальный мужчина Соединённого Королевства по данным опроса сайта знакомств Illicit Encounters

"Очень смеюсь", — написала под фото Кларсона журналистка в своём Telegram-канале.

Ксения обратила внимание на то, что в опросе участвовали Том Холланд, принц Уильям, Киллиан Мерфи.

"Здесь важно отметить, что это топ именно от сайта знакомств — становится понятней про портрет мужчины, которого ищут местные дамы", — объяснила Собчак.

Ранее самый сексуальный мужчина России Дмитрий Нагиев решил вести тренинг личностного роста в Дубае.

Лучшие и худшие машины по Джереми Кларксону за прошедший год!
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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