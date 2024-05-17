Сочный, воздушный и ароматный ромовый пирог к чаю: подробный рецепт со всеми секретами

Пирог с ромом: вкусный десерт к чаю

1:18 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот ромовый пирог станет любимым десертом в вашей семье. Обязательно его попробуйте.

Фото: commons.wikimedia.org by No machine-readable author provided. Dbenbenn assumed is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ингредиенты

1 стакан измельчённых грецких орехов

1 упаковка смеси для кексов

1 упаковка смеси для ванильного пудинга быстрого приготовления

4 больших яйца

1 чашка тёмного рома

3/4 стакана воды

1/2 стакана растительного масла

1 стакан белого сахара

1/2 стакана сливочного масла

Приготовление

Разогрейте духовку до 165 градусов. Смажьте маслом и посыпьте мукой форму для выпечки. Равномерно посыпьте дно формы измельчёнными грецкими орехами. Смешайте смесь для кекса и пудинга в большой миске, добавьте яйца, 1/2 стакана рома, 1/2 стакана воды и масло. Вылейте тесто на измельчённые орехи в форму. Выпекайте в разогретой духовке около 1 часа. Приготовьте глазурь: смешайте в кастрюле сахар, масло и оставшуюся воду. Доведите до кипения на среднем огне, варите, постоянно помешивая, около 5 минут. Снимите с огня и добавьте оставшийся ром. Смажьте глазурью верх и бока.