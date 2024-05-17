Сочный, воздушный и ароматный ромовый пирог к чаю: подробный рецепт со всеми секретами

Этот ромовый пирог станет любимым десертом в вашей семье. Обязательно его попробуйте.
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Ингредиенты
1 стакан измельчённых грецких орехов
1 упаковка смеси для кексов
1 упаковка смеси для ванильного пудинга быстрого приготовления
4 больших яйца
1 чашка тёмного рома
3/4 стакана воды
1/2 стакана растительного масла
1 стакан белого сахара
1/2 стакана сливочного масла
Приготовление
Разогрейте духовку до 165 градусов.
Смажьте маслом и посыпьте мукой форму для выпечки. Равномерно посыпьте дно формы измельчёнными грецкими орехами.
Смешайте смесь для кекса и пудинга в большой миске, добавьте яйца, 1/2 стакана рома, 1/2 стакана воды и масло. Вылейте тесто на измельчённые орехи в форму.
Выпекайте в разогретой духовке около 1 часа.
Приготовьте глазурь: смешайте в кастрюле сахар, масло и оставшуюся воду. Доведите до кипения на среднем огне, варите, постоянно помешивая, около 5 минут. Снимите с огня и добавьте оставшийся ром. Смажьте глазурью верх и бока.
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