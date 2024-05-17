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Сочный, воздушный и ароматный ромовый пирог к чаю: подробный рецепт со всеми секретами

Пирог с ромом: вкусный десерт к чаю

1:18
Еда

Этот ромовый пирог станет любимым десертом в вашей семье. Обязательно его попробуйте.

Пирог с ромом: вкусный десерт к чаю
Фото: commons.wikimedia.org by No machine-readable author provided. Dbenbenn assumed is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ингредиенты

  • 1 стакан измельчённых грецких орехов
  • 1 упаковка смеси для кексов
  • 1 упаковка смеси для ванильного пудинга быстрого приготовления
  • 4 больших яйца
  • 1 чашка тёмного рома
  • 3/4 стакана воды
  • 1/2 стакана растительного масла
  • 1 стакан белого сахара
  • 1/2 стакана сливочного масла

Приготовление

  1. Разогрейте духовку до 165 градусов.
  2. Смажьте маслом и посыпьте мукой форму для выпечки. Равномерно посыпьте дно формы измельчёнными грецкими орехами.
  3. Смешайте смесь для кекса и пудинга в большой миске, добавьте яйца, 1/2 стакана рома, 1/2 стакана воды и масло. Вылейте тесто на измельчённые орехи в форму.
  4. Выпекайте в разогретой духовке около 1 часа.
  5. Приготовьте глазурь: смешайте в кастрюле сахар, масло и оставшуюся воду. Доведите до кипения на среднем огне, варите, постоянно помешивая, около 5 минут. Снимите с огня и добавьте оставшийся ром. Смажьте глазурью верх и бока.
Забытый советский рецепт выпечки! Ромовая баба. Тает во рту, сочная и воздушная
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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