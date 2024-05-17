Разнесут квартиру в пух и прах: названы породы собак, которые могут жить только вне дома

Кинологи назвали породы собак, которые не уживутся в квартирах

1:20 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Разные породы собак обладают уникальными чертами характера и поведения, на которые важно обращать внимание перед тем, как завести питомца.

Фото: Own work by Primrose2017 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Следует учитывать, что некоторые собаки могут повредить мебель и устроить беспорядок в квартире, если будут слишком возбуждены или в плохом настроении. Но какие именно породы склонны к такому поведению?

Во-первых, это собаки, которым необходимо много пространства и физической активности. В противном случае они могут страдать и даже впасть в депрессию. Если хозяин не способен удовлетворить эти потребности, стоит задуматься о другой породе. К таким собакам относятся хаски, маламуты, бордер-колли и джек-рассел-терьеры.

Не забывайте о стаффордширских терьерах, ротвейлерах и немецких овчарках. Эти умные, сильные и энергичные собаки тоже нуждаются в постоянной активности. Если у них нет возможности выплеснуть свою энергию, они могут стать агрессивными и мстительными, например, начнут грызть мебель.

Спаниели, таксы и лабрадоры также нуждаются в длительных прогулках и активных играх. Эти породы эмоционально реагируют на одиночество, и в плохом настроении могут разрушить квартиру.