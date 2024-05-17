Разнесут квартиру в пух и прах: названы породы собак, которые могут жить только вне дома

Разные породы собак обладают уникальными чертами характера и поведения, на которые важно обращать внимание перед тем, как завести питомца.
Следует учитывать, что некоторые собаки могут повредить мебель и устроить беспорядок в квартире, если будут слишком возбуждены или в плохом настроении. Но какие именно породы склонны к такому поведению?
Во-первых, это собаки, которым необходимо много пространства и физической активности. В противном случае они могут страдать и даже впасть в депрессию. Если хозяин не способен удовлетворить эти потребности, стоит задуматься о другой породе. К таким собакам относятся хаски, маламуты, бордер-колли и джек-рассел-терьеры.
Не забывайте о стаффордширских терьерах, ротвейлерах и немецких овчарках. Эти умные, сильные и энергичные собаки тоже нуждаются в постоянной активности. Если у них нет возможности выплеснуть свою энергию, они могут стать агрессивными и мстительными, например, начнут грызть мебель.
Спаниели, таксы и лабрадоры также нуждаются в длительных прогулках и активных играх. Эти породы эмоционально реагируют на одиночество, и в плохом настроении могут разрушить квартиру.
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