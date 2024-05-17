Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперты ответили, почему кошка вылизывается
В Судане найдены наскальные рисунки возрастом 5000 лет
Финский журналист обвинил Россию в подкупе судей в финале ЧМ-2014 по хоккею
Наташа Лионн из "Жизни матрёшки" присоединилась к касту "Фантастической четвёрки"
Пирог с ромом: вкусный десерт к чаю
Жители Калининграда больше не смогут летать в Турцию
Мнение эксперта о пользе и безопасности тканевых масок
Кинологи назвали породы собак, которые не уживутся в квартирах
3 способа снизить расход топлива: об этих хитростях стоит узнать каждому
Всего 5 правил. Терапевт Драпкина озвучила способы снижения риска смерти на 39%

Врач Драпкина: физическая активность и отсутствие курения снижают риск смерти на 39%

1:10
Здоровье

Уменьшение риска смерти на 39% достигается благодаря здоровому образу жизни и физической активности, подчеркнула главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина, сообщает сайт aif.ru. Она также подчеркнула важность добавления овощей и фруктов в ежедневное питание.

Врач Драпкина: физическая активность и отсутствие курения снижают риск смерти на 39%
Фото: Электронная почта by Кайл Кэссиди is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

"Отсутствие курения и потребления алкоголя, достаточная физическая активность, потребление овощей и фруктов ежедневно не менее 400 г, низкое потребление соли снижают смертность от всех причин на 39%, от болезней системы кровообращения — на 36% и меньшую вероятность развития сердечно-сосудистых событий на 19%", — отметила Оксана Драпкина.

Терапевт также подчеркнула, что игнорирование здорового образа жизни увеличивает вероятность преждевременной смерти на 78%. Вместе с тем, этом генетически обусловленный риск летального исхода можно снизить на 60% с помощью разумного подхода к заботе о своём здоровье.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Горбунов Алексей
Специализируется на профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, лечении и реабилитации пациентов после операций на клапанах и сосудах сердца и имплантации кардиостимуляторов
Специалист Колобов Алимбек
Специализируется на диагностике, лечении и профилактике широкого спектра заболеваний, в том числе заболеваний опорно-двигательного аппарата, нарушений работы почек, печени, желудочно-кишечного тракта, легких, кожи, сердца и пр. Занимается сбором анамнеза, применением объективных и специальных методов исследования, выявлением необходимости в госпитализации, диспансеризации пациентов терапевтического профиля; определением факторов риска развития хронических заболеваний, выпиской рецепта с лекарствами, назначением процедур и прочих лечебных мероприятий для нормализации здоровья пациента.
Специалист Гофман Маргарита
Специализируется на вопросах висцеральной терапии, остеопатии, мягких мануальных техник (миофасциальный релиз, постизометрическая релаксация, тракционные и мобилизационные техники с элементами массажа)
Обсудить
Популярное
Продюсер Яна Рудковская показала королевский завтрак младшего сына Арсения

Продюсер Яна Рудковская продемонстрировала особенные завтраки для младшего сына Арсения.

Яна Рудковская показала, чем кормит сына на завтрак
Сорт "Тёща F1" - идеальный выбор огурцов
Рассказываем о высокоурожайном сорте огурцов
"Она ко мне не имеет никакого отношения": сестра Ольги Бузовой рассказала о конфликтах с певицей
Сын Олега Газманова показал изменившегося до неузнаваемости Михаила Шуфутинского
Гадать надо не картам, а по глазам Сергей Лебедев Зеленский сам создаст условия для освобождения Харькова русской армией Дмитрий Плотников Лидеры стран БРИКС отказываются от присутствия на "мирной конференции" в Швейцарии Любовь Степушова
Рокер Валерий Кипелов рассказал, какая песня Шамана довела его до слез
"Я много раз ходил по краю": Топалов рассказал о том, как Тодоренко повлияла на его судьбу
Неожиданное признание: фигуристка Медведева рассказала о своих чувствах к сыну Авербуха
Неожиданное признание: фигуристка Медведева рассказала о своих чувствах к сыну Авербуха
Последние материалы
Гадать надо не картам, а по глазам
Врач Драпкина: физическая активность и отсутствие курения снижают риск смерти на 39%
Пирог с ромом: вкусный десерт к чаю
Жители Калининграда больше не смогут летать в Турцию
Мнение эксперта о пользе и безопасности тканевых масок
Кинологи назвали породы собак, которые не уживутся в квартирах
3 способа снизить расход топлива: об этих хитростях стоит узнать каждому
ГУР Украины могло прикрывать исполнителей теракта на "Северных потоках"
Собчак высказалась о внешности самого красивого мужчины Великобритании
Польша настаивает на участии в программе по размещению ядерного оружия
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников