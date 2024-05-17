Всего 5 правил. Терапевт Драпкина озвучила способы снижения риска смерти на 39%

Уменьшение риска смерти на 39% достигается благодаря здоровому образу жизни и физической активности, подчеркнула главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина, сообщает сайт aif.ru. Она также подчеркнула важность добавления овощей и фруктов в ежедневное питание.
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"Отсутствие курения и потребления алкоголя, достаточная физическая активность, потребление овощей и фруктов ежедневно не менее 400 г, низкое потребление соли снижают смертность от всех причин на 39%, от болезней системы кровообращения — на 36% и меньшую вероятность развития сердечно-сосудистых событий на 19%", — отметила Оксана Драпкина.
Терапевт также подчеркнула, что игнорирование здорового образа жизни увеличивает вероятность преждевременной смерти на 78%. Вместе с тем, этом генетически обусловленный риск летального исхода можно снизить на 60% с помощью разумного подхода к заботе о своём здоровье.
Специализируется на диагностике, лечении и профилактике широкого спектра заболеваний, в том числе заболеваний опорно-двигательного аппарата, нарушений работы почек, печени, желудочно-кишечного тракта, легких, кожи, сердца и пр.
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