Врач-офтальмолог Уткина: для сохранения зрения необходимо следить за состоянием кровеносных сосудов

Врач-офтальмолог Уткина поделилась доказанными способами, приносящими пользу глазам

1:07 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-офтальмолог, член Европейского общества катарактальных и рефракционных хирургов Анастасия Уткина поделилась полезными лайфхаками, которые научно доказаны и действительно приносят пользу глазам.

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При длительных нагрузках на глаза, например, работа за компьютером или чтение книги, необходимо соблюдать правило 20-20-20. Оно означает, что раз в 20 минут необходимо делать перерыв на 20 секунд и смотреть на 20 футов вдаль, то есть на 6 м.

При ощущении дискомфорта и песка в глазах необходимо пользоваться увлажняющими каплями без консервантов.

Для этого же можно делать тёплый компресс на глаза.

Следить за здоровьем сосудов и регулярно проверять уровень холестерина, глюкозы и артериального давления. Так как от состояния сосудов во многом зависит состояние зрения.

"В целом нужно вести здоровый образ жизни — это улучшает состояние всего организма и, безусловно, отражается на здоровье глаз", — подвела итог офтальмолог.