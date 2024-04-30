Врач-офтальмолог Уткина: для сохранения зрения необходимо следить за состоянием кровеносных сосудов

Врач-офтальмолог, член Европейского общества катарактальных и рефракционных хирургов Анастасия Уткина поделилась полезными лайфхаками, которые научно доказаны и действительно приносят пользу глазам.
При длительных нагрузках на глаза, например, работа за компьютером или чтение книги, необходимо соблюдать правило 20-20-20. Оно означает, что раз в 20 минут необходимо делать перерыв на 20 секунд и смотреть на 20 футов вдаль, то есть на 6 м.
При ощущении дискомфорта и песка в глазах необходимо пользоваться увлажняющими каплями без консервантов.
Для этого же можно делать тёплый компресс на глаза.
Следить за здоровьем сосудов и регулярно проверять уровень холестерина, глюкозы и артериального давления. Так как от состояния сосудов во многом зависит состояние зрения.
"В целом нужно вести здоровый образ жизни — это улучшает состояние всего организма и, безусловно, отражается на здоровье глаз", — подвела итог офтальмолог.
При приготовлении картошки существует несколько хитрых ходов, которые могут сделать процесс варки более эффективным и придать гарниру более аппетитный вид.