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Врач-офтальмолог Уткина: для сохранения зрения необходимо следить за состоянием кровеносных сосудов

Врач-офтальмолог Уткина поделилась доказанными способами, приносящими пользу глазам

1:07
Здоровье

Врач-офтальмолог, член Европейского общества катарактальных и рефракционных хирургов Анастасия Уткина поделилась полезными лайфхаками, которые научно доказаны и действительно приносят пользу глазам.

Врач-офтальмолог Уткина поделилась доказанными способами, приносящими пользу глазам
Фото: unsplash.com by crew is licensed under Creative Commons CC0 1.0

При длительных нагрузках на глаза, например, работа за компьютером или чтение книги, необходимо соблюдать правило 20-20-20. Оно означает, что раз в 20 минут необходимо делать перерыв на 20 секунд и смотреть на 20 футов вдаль, то есть на 6 м.

При ощущении дискомфорта и песка в глазах необходимо пользоваться увлажняющими каплями без консервантов.

Для этого же можно делать тёплый компресс на глаза.

Следить за здоровьем сосудов и регулярно проверять уровень холестерина, глюкозы и артериального давления. Так как от состояния сосудов во многом зависит состояние зрения.

"В целом нужно вести здоровый образ жизни — это улучшает состояние всего организма и, безусловно, отражается на здоровье глаз", — подвела итог офтальмолог.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Зинина Алина
Специализируется на общей хирургии, колопроктологии, хирургической проктологии
Специалист Исаев Владимир
Владеет висцеральной и кранеосакральной мануальными методиками, осуществляет комплексный подход к организму, как к единой системе, что дает возможность устранить то нарушение, которое и явилось причиной боли, проводит мануальную терапию с кинезиологическим тестированием мышц.
Специалист Фролова Юлия
Занимается профилактикой, диагностикой и лечение общехирургических заболеваний таких, как гнойные процессы кожи и подкожно-жировой клетчатки (фурункул, карбункул, язвы, нарывы и др.), травмы (раны, ушибы и т.д.), доброкачественные образования (жировики или липомы и др.)
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