"Услуга популярная, потому что недорогая": эксперты рассказали, что входит в полис страхования от клеща

В страховку от клеща входят госпитализация и реабилитация пострадавшего

1:47 Your browser does not support the audio element. Страхование

С начала весеннего периода свыше 75 тысяч человек по всей стране обратились за помощью к врачам в связи с укусами клещей. По данным Роспотребнадзора, наибольшее количество пострадавших зарегистрировано в Свердловской, Челябинской и Тюменской областях. Чтобы защититься от укуса клеща и осложнений со здоровьем, можно оформить страховой полис, сообщает "НТВ".

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Страховые программы от укусов клещей предоставляются в РФ уже около десяти лет.

"Услуга пользуются популярностью, потому что это недорогой продукт, ориентироваться стоит на разброс от 200 до 600 рублей", рассказал вице-президент союза страховщиков России Дмитрий Кузнецов.

Страхование от укусов клещей представляет собой узкоспециализированный вид медицинского страхования, отметил он. В случае укуса страховая компания направит пострадавшего в медицинское учреждение для удаления клеща, взятия его на анализ и, при необходимости, введения иммуноглобулинов.

Страховка включает в себя госпитализацию, в том числе в реанимацию, и реабилитацию. Несмотря на это, иногда сложные случаи, подобные истории Вани Ломакина из Ленинградской области, требуют значительных средств на долгосрочное лечение и реабилитацию.

Выбор застраховаться или нет остается индивидуальным для каждого. Более важной может быть прививка против клещевого энцефалита, которая доступна бесплатно детям от 15 месяцев и взрослым старше 60 лет, резюмирует "НТВ".

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