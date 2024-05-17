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Эти цветы привлекут опылителей в сад: настоящие жемчужины вашего участка

Почему стоит посадить настурцию, бегонию, бархатцы

1:24
Садоводство » Цветы

Эти цветы станут яркими украшениями сада. Они обязательно привлекут опылителей и подарят вам ту дозу счастья, которую вы ищете!

Почему стоит посадить настурцию, бегонию, бархатцы
Фото: commons.wikimedia.org by Lukas Riebling is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Настурция

Они отлично подходят для опылителей, а это значит, что они привлекут пчёл и бабочек. И лепестки, и листья съедобны, с приятным острым вкусом, что делает их отличным дополнением к пикантным блюдам. Кроме того, настурции — отличный способ укрыть землю на небольших площадях или заполнить контейнеры вокруг более высоких декоративных растений.

Бархатцы

Бархатцы пользуются неизменным спросом не только из-за их красивого цветения, но и потому, что они хороши для отпугивания вредителей в саду, особенно надоедливых насекомых, которые повреждают овощные растения. Популярным сортом бархатцев является выносливость.

Бегония

Бегонии — ещё одно любимое растение как для цветочных горшков, так и в качестве подстилки. Если вы ищете настоящего шоумена, стоит обратить внимание на бегонию Портофино в этом году. Это растение для выращивания прямостоячим способом, которое цветёт множеством крупных цветов. Лучше всего то, что цвет цветка — приятного пастельно-персикового оттенка с оттенками розового, а цветки у этого махровые, напоминающие маленькие розы.

Настурция: выращивание и уход
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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