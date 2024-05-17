Губерниев сообщил, что он думает о Промесе, которого освободили из-под стражи в ОАЭ

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Губерниев назвал Промеса преступником, отметив, что он должен сидеть в тюрьме

1:16
Спорт

Российский спортивный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев выразил своё мнение о ситуации с освобождением нападающего "Спартака" Квинси Промеса в ОАЭ.

Губерниев назвал Промеса преступником, отметив, что он должен сидеть в тюрьме
Фото: commons.wikimedia.org by Frolzart is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Губерниев заявил, что он не считает необходимым, чтобы Промес оставался в России, и считает его преступником, который должен отбывать наказание в тюрьме.

"Нафига он нужен в России? Я не жду его здесь. Вообще его ждёт голландская тюрьма. Квинси Промес — преступник и должен сидеть в тюрьме", — сказал Губерниев в разговоре с "РИА Новости Спорт".

Комментатор также упомянул о возможности экстрадиции Промеса в Нидерланды.

Согласно недавней информации, Промесу разрешили ожидать судебного решения на свободе, однако ему запрещено покидать страну из-за возможной экстрадиции. Неизвестно, является ли условие внесения залога частью его освобождения.

Прокуратура Амстердама отказалась комментировать информацию о ситуации с Промесом.

В конце февраля Промеса задержали в аэропорту Дубая на фоне его участия в аварии и покидания места происшествия. В Нидерландах Промес приговорен к семи с половиной годам тюремного заключения.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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