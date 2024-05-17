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Борьба с синяками: секреты ухода за кожей вокруг глаз

Как избавиться от темных кругов под глазами

1:22
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Вместо того чтобы просто принять синяки под глазами как неотъемлемую часть своего образа, существуют методы и средства, чтобы справиться с этой проблемой. Понимание причин их возникновения — первый шаг к их коррекции.

Как избавиться от темных кругов под глазами
Фото: unsplash.com by Jordan Whitfield is licensed under CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Одной из основных причин синяков является структура кожи вокруг глаз: она тонкая и нежная, с недостаточным слоем подкожного жира, что делает сосуды более видимыми. Кроме того, возраст также влияет на появление синяков, поскольку с возрастом синтез коллагена уменьшается, а кожа становится менее плотной. Вредные привычки, такие как курение, также усугубляют проблему, поскольку никотин сужает сосуды, уменьшая кровоток. Недостаток или избыток сна также могут усиливать видимость синяков: при недосыпе кожа бледнеет, а при пересыпе могут появляться отеки и застойная кровь.

Существует несколько способов борьбы с синяками. Один из них — правильный уход за кожей вокруг глаз. Использование крема для этой зоны является важным шагом. Важно наносить крем мягкими движениями безымянных пальцев, чтобы избежать натяжения кожи. Также следует ограничить количество используемого крема, чтобы избежать излишков, которые могут привести к провисанию кожи и скатыванию макияжа.


Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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