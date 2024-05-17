Летний кошмар: почему кондиционер в авто может навредить вашему двигателю

Почему нельзя включать кондиционер сразу после запуска двигателя в жару

0:50 Your browser does not support the audio element. Авто

После прогрева на улице первая мысль, которая приходит в голову в машине — включить кондиционер на полную мощность.

Фото: flickr.com by Land Rover MENA is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Современный водитель не хочет находиться в металлической коробке без охлаждения.

Но в интернете можно найти утверждения, что включать кондиционер сразу после запуска двигателя не рекомендуется.

Стоит ли включать кондиционер сразу после запуска двигателя?

Основной аргумент автомобилистов — кондиционер создаёт дополнительную нагрузку на двигатель.

Это действительно так: система охлаждения использует часть ресурсов силового агрегата, который должен работать интенсивнее. Однако это некритично, даже если на улице более +30 градусов.

Заметно, что двигатель больше "страдает" при запуске в зимний период.