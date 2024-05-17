Летний кошмар: почему кондиционер в авто может навредить вашему двигателю

После прогрева на улице первая мысль, которая приходит в голову в машине — включить кондиционер на полную мощность.
Современный водитель не хочет находиться в металлической коробке без охлаждения.
Но в интернете можно найти утверждения, что включать кондиционер сразу после запуска двигателя не рекомендуется.
Стоит ли включать кондиционер сразу после запуска двигателя?
Основной аргумент автомобилистов — кондиционер создаёт дополнительную нагрузку на двигатель.
Это действительно так: система охлаждения использует часть ресурсов силового агрегата, который должен работать интенсивнее. Однако это некритично, даже если на улице более +30 градусов.
Заметно, что двигатель больше "страдает" при запуске в зимний период.
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