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В Туле задержаны сотрудники МВД за коррупцию в деле миграции

1:05
Происшествия

В Тульской области в рамках борьбы с нелегальной миграцией задержаны 15 человек, в том числе должностные лица УМВД.

В Туле задержаны сотрудники МВД за коррупцию в деле миграции
Фото: flickr.com by Oregon Department of Transportation is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

По информации СМИ, среди задержанных — начальник Управления по вопросам миграции УМВД по Тульской области Денис Оськин, его заместитель Елена Боровик, а также их подчинённые. Всех их подозревают в организации нелегальной миграции. За три года они, предположительно, нелегально оформили минимум 700 мигрантов. Об этом сообщает издание "Тулапресса".

Расследования в отношении незаконной миграции активизировались этой весной после теракта в Подмосковье, который совершили террористы, не имевшие никаких прав на пребывание в России, не знавшие языка и не прошедшие никаких процедур регистрации. За последние недели было найдено множество нарушений в области миграции: мигранты за взятки получали регистрацию, документ о знании русского языка. В МВД теперь тема миграции поставлена на особый контроль. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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