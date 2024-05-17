В Туле задержаны сотрудники МВД за коррупцию в деле миграции

1:05 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Тульской области в рамках борьбы с нелегальной миграцией задержаны 15 человек, в том числе должностные лица УМВД.

Фото: flickr.com by Oregon Department of Transportation is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

По информации СМИ, среди задержанных — начальник Управления по вопросам миграции УМВД по Тульской области Денис Оськин, его заместитель Елена Боровик, а также их подчинённые. Всех их подозревают в организации нелегальной миграции. За три года они, предположительно, нелегально оформили минимум 700 мигрантов. Об этом сообщает издание "Тулапресса".

Расследования в отношении незаконной миграции активизировались этой весной после теракта в Подмосковье, который совершили террористы, не имевшие никаких прав на пребывание в России, не знавшие языка и не прошедшие никаких процедур регистрации. За последние недели было найдено множество нарушений в области миграции: мигранты за взятки получали регистрацию, документ о знании русского языка. В МВД теперь тема миграции поставлена на особый контроль.