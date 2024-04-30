Российская тревел-блогерша посетила Китай и в своём блоге на платформе "Дзен" под названием "Лайк Трэвел Путешествия" рассказала о местных особенностях, которые могут вызвать удивление у её соотечественников. Она отметила, что китайцы иногда оставляют за собой беспорядок после еды, что в их культуре может быть знаком достатка, в то время как в России это считается невежливым.
Также она упомянула, что в Китае люди часто гордятся своими доходами и не стесняются обсуждать размер своей зарплаты и имущество. Она привела пример молодого китайца, который поделился с ней деталями своего финансового положения, рабочего места и автомобиля.
Блогерша затронула тему браков по расчету, которые являются более распространёнными в Китае, и отметила, что в России это воспринимается как неприемлемо. Она также удивилась тому, что китайцы иногда нанимают иностранцев на домашние работы, предпочитая неазиатские лица, а также открытости китайцев в таких делах, как уличные туалетные привычки, и мужчин с оголенными животами, демонстрирующих свой социальный статус.
При приготовлении картошки существует несколько хитрых ходов, которые могут сделать процесс варки более эффективным и придать гарниру более аппетитный вид.