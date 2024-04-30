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Этот сорт бархатцев имеет яркую двухцветную окраску: края пышно окрашены в красно-оранжевый цвет, а середина выделяется выпуклым жёлтым оттенком

Сорт бархатцев "Гармония"

1:02
Садоводство » Цветы

Сорт "Гармония" имеет яркую двухцветную окраску: края пышно окрашены в красно-оранжевый цвет, а середина выделяется выпуклым жёлтым оттенком. Размер цветка составляет до 6 см, а высота растения примерно 25 см. Он идеально подходит для использования в бордюрах и рабатках.

Сорт бархатцев "Гармония"
Фото: commons.wikimedia.org by Vinayaraj is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Кроме того, бархатцы этого сорта хорошо растут среди клубники, что помогает отпугивать вредителей, которые могут атаковать клубнику.

Этот сорт бархатцев мы выращиваем уже давно, используя свои собственные семена. Осенью я собираю засохшие бутоны с семенами, а весной немного выращиваю рассаду для тех мест, где хочется увидеть цветение пораньше. Остальные семена я сажаю непосредственно в землю. Однако я избегаю сажать их на участках, где уже росли бархатцы, так как там уже произошло самопроизвольное опыление, и новые цветы вырастут самостоятельно.

Бархатцы отклоненный Петит гармония 🌿 обзор: как сажать, семена бархатцев Петит гармония
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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