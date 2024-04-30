Этот сорт бархатцев имеет яркую двухцветную окраску: края пышно окрашены в красно-оранжевый цвет, а середина выделяется выпуклым жёлтым оттенком

Сорт "Гармония" имеет яркую двухцветную окраску: края пышно окрашены в красно-оранжевый цвет, а середина выделяется выпуклым жёлтым оттенком. Размер цветка составляет до 6 см, а высота растения примерно 25 см. Он идеально подходит для использования в бордюрах и рабатках.
Кроме того, бархатцы этого сорта хорошо растут среди клубники, что помогает отпугивать вредителей, которые могут атаковать клубнику.
Этот сорт бархатцев мы выращиваем уже давно, используя свои собственные семена. Осенью я собираю засохшие бутоны с семенами, а весной немного выращиваю рассаду для тех мест, где хочется увидеть цветение пораньше. Остальные семена я сажаю непосредственно в землю. Однако я избегаю сажать их на участках, где уже росли бархатцы, так как там уже произошло самопроизвольное опыление, и новые цветы вырастут самостоятельно.
При приготовлении картошки существует несколько хитрых ходов, которые могут сделать процесс варки более эффективным и придать гарниру более аппетитный вид.