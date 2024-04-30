Они были глупее, чем мы думали: учёные назвали реальных "братьев по разуму" динозавров

Учёные опровергли общепринятое представление об интеллекте динозавров

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Динозавры были ближе к рептилиям по уровню интеллекта, чем к обезьянам.

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Новое масштабное исследование с участием международной группы ученых, включая специалистов из Бристольского университета и Университета Саутгемптона, показало, что предыдущие оценки интеллекта динозавров на основе размера и количества нейронов в мозге были преувеличены.

Анализ основан на изучении минерализованных заполнений мозговых полостей и анатомии скелета, что позволило более точно оценить умственные способности этих древних животных, сообщает The Anatomical Record.

Исследование опровергло представление о том, что динозавры могли обладать интеллектом сопоставимым с обезьянами, показав, что они больше напоминали умных крокодилов.

Ученые подчеркивают, что для оценки интеллекта вымерших видов следует использовать комплексный подход, а не ограничиваться только данными о нейронах.