Они были глупее, чем мы думали: учёные назвали реальных "братьев по разуму" динозавров

Динозавры были ближе к рептилиям по уровню интеллекта, чем к обезьянам.
Новое масштабное исследование с участием международной группы ученых, включая специалистов из Бристольского университета и Университета Саутгемптона, показало, что предыдущие оценки интеллекта динозавров на основе размера и количества нейронов в мозге были преувеличены.
Анализ основан на изучении минерализованных заполнений мозговых полостей и анатомии скелета, что позволило более точно оценить умственные способности этих древних животных, сообщает The Anatomical Record.
Исследование опровергло представление о том, что динозавры могли обладать интеллектом сопоставимым с обезьянами, показав, что они больше напоминали умных крокодилов.
Ученые подчеркивают, что для оценки интеллекта вымерших видов следует использовать комплексный подход, а не ограничиваться только данными о нейронах.
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