Nutrition Reviews: при производстве растительных мяса и сыра вырабатывается меньше парниковых газов и меньше используется воды

Лондонская школа гигиены и тропической медицины провела исследование и выяснила, что натуральные мясные и молочные продукты вредят планете гораздо больше, чем такие же продукты растительного происхождения.
Эксперты пришли к выводу, что во время производства растительных продуктов вырабатывается меньше парниковых газов и воды используется меньше, пишет журнал Nutrition Reviews.
Учёные посоветовали производителям такой еды обратить внимание на упаковку и рекламу. По их мнению, точная маркировка сможет помочь потребителям, которые собираются стать вегетарианцами, сделать выбор.
При приготовлении картошки существует несколько хитрых ходов, которые могут сделать процесс варки более эффективным и придать гарниру более аппетитный вид.