Nutrition Reviews: при производстве растительных мяса и сыра вырабатывается меньше парниковых газов и меньше используется воды

При производстве растительных мяса и сыра окружающая среда страдает меньше

0:39 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Лондонская школа гигиены и тропической медицины провела исследование и выяснила, что натуральные мясные и молочные продукты вредят планете гораздо больше, чем такие же продукты растительного происхождения.

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Эксперты пришли к выводу, что во время производства растительных продуктов вырабатывается меньше парниковых газов и воды используется меньше, пишет журнал Nutrition Reviews.

Учёные посоветовали производителям такой еды обратить внимание на упаковку и рекламу. По их мнению, точная маркировка сможет помочь потребителям, которые собираются стать вегетарианцами, сделать выбор.