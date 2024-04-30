Тяжелоатлет Михаил Кокляев считает, что тренироваться каждый день бесполезно

Тяжелоатлет Михаил Кокляев считает, что тренироваться каждый день бесполезно

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Восьмикратный чемпион России по тяжелой атлетике, обладатель абсолютного рекорда в становой тяге, мастер спорта международного класса и организатор социального турнира "Сила дворов" Михаил Кокляев объяснил, почему нет пользы от ежедневных тренировок.

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"Если человек изо дня в день работает на максимальных оборотах, для организма результатом будет перетренированность, которая нежелательна", — цитирует спортсмена портал "СЭ".

Кокляев уверен, что мышцы в таком случае не успевают отдыхать и восстанавливаться. Еще ежедневные занятия могут привести к быстрому эмоциональному выгоранию. Это грозит отказом от тренировок.

Хороший результат гарантирован при волнообразной цикличности тренировок: день тяжелый, день легкий, отдых.