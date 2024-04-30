Тяжелоатлет Михаил Кокляев считает, что тренироваться каждый день бесполезно

Восьмикратный чемпион России по тяжелой атлетике, обладатель абсолютного рекорда в становой тяге, мастер спорта международного класса и организатор социального турнира "Сила дворов" Михаил Кокляев объяснил, почему нет пользы от ежедневных тренировок.
"Если человек изо дня в день работает на максимальных оборотах, для организма результатом будет перетренированность, которая нежелательна", — цитирует спортсмена портал "СЭ".
Кокляев уверен, что мышцы в таком случае не успевают отдыхать и восстанавливаться. Еще ежедневные занятия могут привести к быстрому эмоциональному выгоранию. Это грозит отказом от тренировок.
Хороший результат гарантирован при волнообразной цикличности тренировок: день тяжелый, день легкий, отдых.
При приготовлении картошки существует несколько хитрых ходов, которые могут сделать процесс варки более эффективным и придать гарниру более аппетитный вид.