Синоптики предупредили о новой волне похолодания в Москве

Синоптики рассказали, что Москву накроет новая волна холода

0:43 Your browser does not support the audio element. Наука Экология

Столицу ожидает новый виток низких температур.

Фото: pixnio.com by Jon Sullivan is licensed under Creative Commons CC0 License

Специалисты прогнозируют понижение температуры в Москве во второй половине следующей недели. Заморозки, однако, от столицы уже отступили.

Ранее синоптик Александр Ильин рассказал о нормализации погоды в Москве.

Вечером со среды температура опустится до 6 градусов тепла. Днём при этом столбики термометров могут подниматься до 20 градусов. После 17 мая в столицу придут осадки в виде дождя.

Как сообщает "Вечерняя Москва", со ссылкой на экспертов центра погоды "Фобос", Москву накроет новая волна холода на следующей неделе.

Ливни, снег, ветер и холод - Погода на праздники