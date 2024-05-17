Синоптики предупредили о новой волне похолодания в Москве

Столицу ожидает новый виток низких температур.
Специалисты прогнозируют понижение температуры в Москве во второй половине следующей недели. Заморозки, однако, от столицы уже отступили.
Ранее синоптик Александр Ильин рассказал о нормализации погоды в Москве.
Вечером со среды температура опустится до 6 градусов тепла. Днём при этом столбики термометров могут подниматься до 20 градусов. После 17 мая в столицу придут осадки в виде дождя.
Как сообщает "Вечерняя Москва", со ссылкой на экспертов центра погоды "Фобос", Москву накроет новая волна холода на следующей неделе.
Продюсер Яна Рудковская продемонстрировала особенные завтраки для младшего сына Арсения.