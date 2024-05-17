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Туризм на Ямале: видеоконкурс "Покажи Ямал" и развитие туристической инфраструктуры

Ямал будет раскрывать туристический потенциал, запустив видеоконкурс

3:03
Туризм

На Ямале стартует видеоконкурс, в котором жители будут делиться красотой округа и туристическими достопримечательностями. Об этом рассказала управляющий директор АНО "Центр по развитию туризма на Полярном Урале" Ольга Филипенкова в интервью агентству "Север-Пресс". Подробности о развитии туристического потенциала Ямала читайте в нашем материале.

Ямал будет раскрывать туристический потенциал, запустив видеоконкурс
Фото: commons.wikimedia.org by Yamalec is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

"Погружаюсь в территорию уже два месяца, и это приятный вызов, который дает возможность развивать навыки и опыт в технологиях для региона, обладающего огромным потенциалом стать крупной туристической локацией страны", — сказала Ольга Филипенкова на конференции.
Она подчеркнула, что туризм на Ямале будет доступным, ориентированным на единение с природой и отдых от информационной нагрузки.

"Существует запрос на уединение. Это не всегда комфорт и пятизвездочные отели, и это тоже хорошо", — отметила Филипенкова.

Горы могут стать привлекательными для туристов, лыжников и сноубордистов благодаря качественным локациям и дополнительным сервисам. Комплекс "Рай-Из" включит в себя канатные дороги, два отеля на 320 номеров, подъемники, спа-комплекс и экскурсии в парке "Ингилор". Развитие туризма в округе даст местным жителям возможность отдыхать внутри региона комфортно и доступно, считает Филипенкова.

"Основной целевой сегмент — семьи с детьми. Детской инфраструктуры будет достаточно, как на свежем воздухе, так и внутри помещений", — добавила она.

В мае этого года начнется видеоконкурс "Покажи Ямал", где участники смогут представить регион с разных сторон. Конкурс покажет широкую аудиторию настоящую красоту Ямала, финал запланирован на весну 2025 года, а видео будут оценивать потенциальные туристы и общественность.

Сейчас количество туроператоров и туристических объектов в регионе невелико, но представители индустрии активно работают над развитием туристической сферы края. Филипенкова отметила, что для создания большого туристического бизнес-сообщества есть все предпосылки.

Некоммерческая организация "Полярный Урал" занимается формированием туристического бренда, отражающего ямальский характер и продвигающего его на федеральный уровень.

В этом году планируется сотрудничать с туристическим сообществом, привлекать представителей других сфер бизнеса, насыщать федеральное информационное пространство контентом об округе и бороться со стереотипами о жизни на Ямале.

"Если спросить жителя любого региона России, Ямал для него — это почти Якутия, где-то рядом", — поделилась Филипенкова.

Напомним, в административном центре Ямала сняли первый выпуск тревел-шоу о регионе, где зрители узнали о возможностях отдыха в Салехарде.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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