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Александр Приходько

Как сохранить здоровье и достичь активного долголетия обсуждают на "Роза Хутор"

6:32
Здоровье

На курорте стартовала конференция "Трансформация превентивной медицины: тренд на Life Balance и антистресс".

Как сохранить здоровье и достичь активного долголетия обсуждают на "Роза Хутор"
Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор

Ее участники — более 80 представителей медицинского сообщества. Среди них — авторитетные ученые и практики, руководители профильных клиник и лечебно-профилактических учреждений, профессора, доктора медицинских наук, специалисты-сомнологи, представители РАН, Первого МГМУ имени Сеченова, "Центральной государственной медицинской академии" Управления делами Президента РФ, научно-исследовательского медицинского центра по геронтологии и другие. В горы Сочи они приехали со всей страны — от Тюмени до Крыма, от Кисловодска до Красноярска, от Анапы до Санкт- Петербурга. Ведущие эксперты обсудили последние тенденции развития превентивной медицины, достижения отечественной геронтологии и сомнологии, опыт по сохранению ментального здоровья населения, борьбе с ежедневным стрессом. Организатором отраслевой конференции выступил отель "Роза Спрингс", основоположник направления Life Balance, которое помогает гармонично сочетать работу, отдых и личное развитие.

— Краснодарский край в 2023 году принял порядка 19 миллионов гостей, это рекорд за историю региона. Мы готовы поддержать любые инициативы, касающиеся развития оздоровительного туризма. Сегодня курортология начинает возрождаться, это очень приятно, у нас даже молодежь, приезжая на отдых посвящает несколько дней программам оздоровления. Мероприятие проходит в отеле "Роза Спрингс", который является единственным санаторием в горном кластере Сочи. В свое время он завоевал серьезный авторитет во время зимних Олимпийских игр, на его базе проводили лечение и реабилитацию спортсмены и участники, — приветствовал участников конференции заместитель начальника отдела развития государственного хозяйственного управления Министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Сергей Гаглоев.

Конференция "Трансформация превентивной медицины: тренд на Life Balance и антистресс" проходит при поддержке Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья. Основной целью мероприятия является поиск путей внедрения принципов превентивной медицины в санаторно-курортное лечение для оздоровления населения страны. Сегодня в России существует более 1700 учреждений санаторно-курортной направленности, рассчитанных на 450 000 гостей. В 2023 году туристический поток в сегменте оздоровления превысил семь миллионов человек.

— Главный вызов с которым мы сталкиваемся в последние годы — сохранение собственного здоровья, как самого ценного ресурса. После пандемии ковида в сфере оздоровительного туризма стала превалировать профилактическая направленность. Флагманом в этом деле является санаторно-курортное лечение. Его принципы сочетаются с принципами и подходами превентивной медицины. Это молодое, но активно-развивающееся направление, которое поможет достичь показателей, определенных в национальных проектах — к 2036-му году продолжительность качественной жизни в стране должна увеличиться до 81 года, — отметила председатель Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья Елена Трубникова.

Среди основных факторов перехода к превенции эксперты отмечают постоянно растущие расходы систем здравоохранения на лечение заболеваний, за последние 20 лет они выросли в 3-6 раз, меняющуюся демографическую ситуацию и изменение спектра заболеваний, включая рост антибиотикоустойчивости. Главный врач отеля Роза Спрингс Елена Давыдова пояснила, что профилактика всегда подразумевала здоровый образ жизни, помогая избегать заболевания, однако превентивная медицина сегодня идет дальше. Благодаря глубинным исследованиям, работе с предикторами и маркерами, есть возможность погрузиться в процесс работы организма на клеточном уровне.

— "Поломка" в организме всегда идет на уровне клетки, и пока болезнь "дойдет" до процесса клинических проявлений проходит много времени. Превентивная медицина занимается выявлением минимальных изменений в организме, которые могут привести к болезни, благодаря ей можно заранее начать "работать" со здоровьем человека. Программы нашего санатория основываются на принципах предиктивности, включая использование генетических тестов, точности, совместной "работы" врача и пациента, превентивности и интегративного подхода, — подчеркнула Елена Давыдова.

Директор Института междисциплинарной медицины, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой нервных болезней ИПО Первого МГУ имени И. М. Сеченова Алексей Данилов подчеркнул, что благодаря методам превентивной медицины можно "отложить" наступление таких заболеваний как болезнь Альцгеймера или Паркинсона на период до 25-ти лет.

— Мы привыкли "штамповать", ремонтировать человека, как автомобиль, но человек — удивительное создание, которое может "свернуть" горы. Поэтому прежде всего необходимо укреплять здоровье, повернуть сознание людей и уйти от медицины "ремонта" к медицине превенции, — сказал Алексей Данилов.

Основными проблемами развития превентивной медицины эксперты называют отсутствие в стране нормативно-правовой базы и размытие самого понятия, нехватку квалифицированных кадров, недостаточность финансирования, что вызывает недоступность исследований для населения и другие. В рамках конференции ее участники также обсудят новое перспективное направление sleep-туризма, поговорят об актуальных методах изучения и корректировки сна пациентов в условиях санаторно-курортного отдыха, познакомятся с успешными кейсами, продуктами и практиками от приглашенных экспертов в области ментального здоровья, а также на личном опыте испробуют антистресс-программу от отеля "Роза Спрингс".

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
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Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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Темы сочи роза хутор краснодарский край

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