Онколог Сколайер сообщил об экспериментальном методе лечения рака мозга

Врачи вылечили рак мозга четвёртой стадии, испытав новый метод на Ричарде Сколайере

0:50 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врачи успешно излечили рак мозга четвёртой стадии, используя новый экспериментальный метод, который был опробован на австралийском исследователе Ричарде Сколайере.

Фото: Mos.ru by Evgeny Samarin is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Согласно сообщению от BBC, Сколайер является врачом, и активно участвовал в разработке данной терапии.

О своём диагнозе Ричард Сколайер узнал два года назад — рак последней стадии. Врачи дали неутешительный диагноз, однако Ричард принял решение рискнуть и пройти новую процедуру лечения — комбинированную иммунотерапию перед операцией. Была специально разработана вакцина, учитывающая особенности его опухоли.

По прошествии двух лет с момента постановки диагноза и начала лечения, провеённое МРТ показало, что болезнь находится на стадии ремиссии.