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Онколог Сколайер сообщил об экспериментальном методе лечения рака мозга

Врачи вылечили рак мозга четвёртой стадии, испытав новый метод на Ричарде Сколайере

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Здоровье

Врачи успешно излечили рак мозга четвёртой стадии, используя новый экспериментальный метод, который был опробован на австралийском исследователе Ричарде Сколайере.

Врачи вылечили рак мозга четвёртой стадии, испытав новый метод на Ричарде Сколайере
Фото: Mos.ru by Evgeny Samarin is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Согласно сообщению от BBC, Сколайер является врачом, и активно участвовал в разработке данной терапии.

О своём диагнозе Ричард Сколайер узнал два года назад — рак последней стадии. Врачи дали неутешительный диагноз, однако Ричард принял решение рискнуть и пройти новую процедуру лечения — комбинированную иммунотерапию перед операцией. Была специально разработана вакцина, учитывающая особенности его опухоли.

По прошествии двух лет с момента постановки диагноза и начала лечения, провеённое МРТ показало, что болезнь находится на стадии ремиссии.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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