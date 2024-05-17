Онколог Сколайер сообщил об экспериментальном методе лечения рака мозга

Врачи успешно излечили рак мозга четвёртой стадии, используя новый экспериментальный метод, который был опробован на австралийском исследователе Ричарде Сколайере.
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Согласно сообщению от BBC, Сколайер является врачом, и активно участвовал в разработке данной терапии.
О своём диагнозе Ричард Сколайер узнал два года назад — рак последней стадии. Врачи дали неутешительный диагноз, однако Ричард принял решение рискнуть и пройти новую процедуру лечения — комбинированную иммунотерапию перед операцией. Была специально разработана вакцина, учитывающая особенности его опухоли.
По прошествии двух лет с момента постановки диагноза и начала лечения, провеённое МРТ показало, что болезнь находится на стадии ремиссии.
Специалист по энцефалопатии, полиневропатии, заболеваниям опорно-двигательного аппарата и их осложнениям, экстрапирамидным заболеваниям (болезнь Паркинсона, тики, эссенциальный тремор и т.д.), демиелинизирующим заболеваниям, болезням мышечного синапса.