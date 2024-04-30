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Тонны белых цветов: эти красавицы украсят ваш сад и подарят безмятежность — будут сиять в лунном свете после захода солнца

Подборка белых цветов

2:01
Садоводство » Цветы

Белые цветы привносят безмятежность, волшебство в любую обстановку и будут продолжать сиять в лунном свете после захода солнца. Предлагаем подборку из белых цветов.  

Подборка белых цветов
Фото: commons.wikimedia.org by Rolf Engstrand is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Алиссум

Опылители обожают крошечные цветки душистого алиссума. Вы будете в восторге от его медово-сладкого аромата. Этот однолетник прекрасно смотрится каскадом в контейнерах, оконных ящиках и подвесных корзинах или в альпинарии в качестве цветущего почвопокровного растения. Душистый алиссум любит частые солнечные лучи и не переносит легких заморозков, поэтому вы будете наслаждаться обильным цветением в течение всего сезона.

Маргаритка Шаста

Эти многолетники — выносливые растения, и они дарят долгие недели летнего цветения. Они нравятся опылителям! Им нужно полное солнце.

Лобелия

Каскадное цветение этого однолетника украсит вашу кашпо в прохладную погоду. Обрезайте их в жаркую погоду, и они оживут, когда все остынет. Лобелия предпочитает частичное солнце или полную тень в жарком климате.

Пион

Это кустарниковое многолетнее растение с глянцевой темно-зелёной листвой и пышными душистыми цветами, которые преобладают над всеми остальными в саду в мае и начале июня. Муравьи, которые посещают цветы, не являются вредителями; они пьют нектар. Пионы предпочитают полное солнце.

Немезия

Тонны маленьких цветочков, напоминающих львиный зев, цветут с весны до осени без увядания (удаляют отцветшие соцветия). Это однолетнее растение, как правило, лучше растет в горшках, хотя оно хорошо переносит хорошо дренированные почвы в саду или на приподнятых грядках. Немезия любит частичное солнце, но хорошо себя чувствует на полном солнце в более прохладном климате.

Немезия выращивание рассады
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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