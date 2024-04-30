Учёные добились прорыва в управлении световыми волнами: им удалось остановить их движение

Ученые из института AMOLF и Технологического университета Делфта добились прорыва в управлении световыми волнами, остановив их движение через двумерный фотонный кристалл.
Они обнаружили, что даже небольшие деформации кристалла значительно влияют на поведение фотонов, аналогично воздействию магнитных полей на электроны. Это открывает новые возможности для замедления света и усиления его интенсивности, что важно для интеграции в микросхемы, сообщает Nature Photonics.
Технология, основанная на манипуляции световыми потоками на микроуровне, может способствовать разработке нанофотонных устройств, усиливающих свет для создания эффективных лазеров и источников квантового света.
При приготовлении картошки существует несколько хитрых ходов, которые могут сделать процесс варки более эффективным и придать гарниру более аппетитный вид.