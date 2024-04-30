Учёные добились прорыва в управлении световыми волнами: им удалось остановить их движение

Nature Photonics: удалось добиться прекращения движения световых волн

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Ученые из института AMOLF и Технологического университета Делфта добились прорыва в управлении световыми волнами, остановив их движение через двумерный фотонный кристалл.

Фото: Wikipedia by Leon Brooks is licensed under Public Domain

Они обнаружили, что даже небольшие деформации кристалла значительно влияют на поведение фотонов, аналогично воздействию магнитных полей на электроны. Это открывает новые возможности для замедления света и усиления его интенсивности, что важно для интеграции в микросхемы, сообщает Nature Photonics.

Технология, основанная на манипуляции световыми потоками на микроуровне, может способствовать разработке нанофотонных устройств, усиливающих свет для создания эффективных лазеров и источников квантового света.