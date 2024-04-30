Ремонт без ошибок: ключевые принципы планирования интерьера

Дизайнер раскрыл секрет нестареющего ремонта

1:36 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Если ваша цель — чтобы интерьер оставался актуальным и функциональным на протяжении многих лет, важно следовать определенным принципам при планировании ремонта в доме или квартире.

Фото: Сайт Уполномоченного по правам человека в Московской области is licensed under public domain

Эксперт из "БелНовости" Юлия Тычино поделилась рекомендациями.

Применяйте эргономичные решения

Важно знать и применять простые правила эргономики, чтобы обеспечить комфорт в доме. Например, расстояние между ключевыми зонами должно быть оптимальным, чтобы не создавать чувство стесненности, но и не заставлять часто перемещаться на большие расстояния.

Облегчите перемещение по квартире

Важно, чтобы можно было свободно передвигаться по помещению даже в условиях недостаточного освещения.

Выбор цветовой палитры

При выборе цветов предпочтение стоит отдавать нейтральным и спокойным оттенкам. Бежевые и светлые тона подойдут для помещений с малым количеством естественного света, а в более освещенных комнатах можно использовать холодные цвета.

Не забывайте о ярких акцентах, таких как текстиль, постеры, картины или даже мебель, которые добавят свежести и уникальности вашему интерьеру.

Игнорируйте мимолетные тренды

Мода меняется, поэтому предпочтение лучше отдавать временно устойчивым и долговечным решениям.

Осветительные решения

Замените стандартную люстру в центре комнаты на несколько источников света, размещенных в различных частях комнаты для разных целей, чтобы создать интересное и функциональное освещение.