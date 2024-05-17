Очередной пакет санкций против России: названа причина новых ограничений от Австралии

Австралия ввела новый пакет санкций против Российской Федерации

0:43 Your browser does not support the audio element. Экономика

Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг сообщила в пятницу о введении нового пакета антироссийских санкций. Она также обвинила Россию в военном сотрудничестве с Северной Кореей, утверждая, что это сотрудничество угрожает международной безопасности.

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Вонг уточнила, что Австралия, действуя совместно со своими международными партнерами, применяет финансовые рестрикции в отношении шести российских организаций, сообщают argumenti.ru. По её словам, углубление сотрудничества между Россией и КНДР представляет угрозу безопасности не только для Европы, но и для Индо-Тихоокеанского региона.