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Очередной пакет санкций против России: названа причина новых ограничений от Австралии

Австралия ввела новый пакет санкций против Российской Федерации

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Экономика

Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг сообщила в пятницу о введении нового пакета антироссийских санкций. Она также обвинила Россию в военном сотрудничестве с Северной Кореей, утверждая, что это сотрудничество угрожает международной безопасности.

Австралия ввела новый пакет санкций против Российской Федерации
Фото: commons.wikimedia.org by DO'Neil is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Вонг уточнила, что Австралия, действуя совместно со своими международными партнерами, применяет финансовые рестрикции в отношении шести российских организаций, сообщают argumenti.ru. По её словам, углубление сотрудничества между Россией и КНДР представляет угрозу безопасности не только для Европы, но и для Индо-Тихоокеанского региона.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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