Горящий индикатор подушек безопасности: ГИБДД разъясняет, что делать и чего бояться

В ГИБДД раскрыли, можно ли ездить с горящим индикатором подушек безопасности

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Когда на приборной панели внезапно загорается индикатор подушек безопасности, многие водители начинают беспокоиться. В интервью для портала njcar.ru представитель ГИБДД рассказал, что грозит автомобилистам за езду с неисправной системой SRS и что делать, если автомобиль сигнализирует о проблемах с "эйрбегами".

Фото: Wikipedia by Bezik is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0.

Система пассивной безопасности (SRS) представляет собой сложный комплекс элементов, включая подушки и ремни безопасности, датчики ускорения, модули управления и множество проводов. Светящийся индикатор подушек безопасности на панели — это как красная карточка в футболе, указывающая на возможные неполадки в этой системе.

Индикатор SRS может свидетельствовать о нарушении целостности какого-либо компонента или повреждении проводки. Также не стоит исключать неисправности ударных датчиков или проблемы с контактами в различных частях автомобиля, от дверей до рулевой колонки.

Иногда такая ситуация может возникнуть из-за небрежной замены аккумулятора или после интенсивной мойки, когда вода проникает в труднодоступные места.

Можно ли безопасно продолжать движение, если загорелся символ неисправности системы SRS? Производители не запрещают эксплуатацию автомобиля с горящим индикатором.

ГИБДД подчеркивает, что проблемы с SRS напрямую не входят в перечень неисправностей, при которых запрещается эксплуатация транспортного средства, но в списке есть пункт о неисправностях систем пассивной безопасности, включая ремни безопасности.

Поскольку ремни работают в тандеме с подушками, сотрудники ДПС имеют законные основания наложить штраф в 500 рублей по статье 12.5 КоАП РФ и отправить автомобиль с горящим индикатором SRS на внеочередной техосмотр. Однако на практике такие постановления редко выносятся, чаще ограничиваются устными предупреждениями.

Определить истинную причину мигания индикатора можно только с помощью компьютерной диагностики. Но стоит ли сразу ехать в сервис? Можно попробовать отсоединить минусовую клемму аккумулятора. Если индикатор продолжает светиться после подключения аккумулятора, следует обратиться к механику.

Если он погаснет, визит можно отложить.

Игнорировать индикатор неисправности системы пассивной безопасности рискованно. Это вопрос жизни и здоровья водителя и пассажиров. Не откладывайте: проведите диагностику SRS. Возможно, в системе просто отсутствует контакт между электронными компонентами.