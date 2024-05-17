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Хорошо погуляли: россияне в майские праздники травмировались в 1,8 раз больше, чем в прошлом году

"ВСК" выплатила россиянам более 6 млн рублей за травмы в майские праздники

2:03
Страхование

За майские праздники 2024 года в России зафиксировано на 80% больше травм, чем в предыдущем году, сообщает Страховой Дом "ВСК".

"ВСК" выплатила россиянам более 6 млн рублей за травмы в майские праздники
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Особенно много обращений (78%) пришлось на первые выходные дни, связанные с празднованием Первомая, 22% случаев произошли в период празднования Дня Победы.

Аналитика Страхового Дома ВСК показывает, что число несчастных случаев во время майских праздников в России растет ежегодно: в 2023 году произошел рост в 1,6 раза, а в 2024 году увеличение составило уже 1,8 раза.

В страховых случаях чаще всего пострадавшими оказываются мужчины — 55%, однако в 40% случаев обращения за страховыми выплатами поступают от женщин.

Уфа и Магнитогорск стали лидерами по числу происшествий в майские праздники (22% и 17% соответственно от общего числа случаев). Следом идут Приморье, Великий Новгород, Новосибирск и Казань — на каждый из которых приходится по 5% инцидентов. Только 11% всех ЧП произошло во время туристических поездок, 89% случаев произошло в домашних регионах.

С возрастом россияне становятся более осторожными: дети и подростки составили 44% пострадавших, в то время как взрослые 30-39 и 40-49 лет — всего 17% страховых случаев. На россиян в возрасте 50-59 лет и старше 60 лет пришлось по 5% травм.

Общая сумма выплат по страховым случаям за майские праздники 2024 года превысила 6 млн рублей, сообщает "ВСК".

Ранее страховщик назвал самых аварийных водителей в зодиакальном круге.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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