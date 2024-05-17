В Благовещенске у китаянки изъяли бивни мамонта, спрятанные под юбкой

В Благовещенске у гражданки Китая конфисковали изделия из бивней мамонта, сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС) в Telegram.
Женщина пыталась ввезти из Китая шесть килограммов заготовок для сувениров, сделанных из кости вымершего животного. Она примотала их к ногам скотчем и спрятала под объемной юбкой.
При пересечении границы в пункте пропуска в Благовещенске женщина сильно нервничала, что привлекло внимание таможенников. В ходе досмотра у неё обнаружили 537 брусков цвета слоновой кости. Китаянка призналась, что собиралась сделать из них сувениры для продажи.
"Экспертиза подтвердила, что изъятый товар — полуфабрикат из бивней мамонта, — уточнили в ФТС. — Для его вывоза требуется разрешение Минкультуры и Росприроднадзора".
Таможенники возбудили административное дело, теперь нарушительнице грозит штраф до трехкратной стоимости товара с его конфискацией.
Продюсер Яна Рудковская продемонстрировала особенные завтраки для младшего сына Арсения.