Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Морковь "Краса Девица"
Как приготовить яблочный пирог
Российских пилотов над Москвой пытались ослепить лазером
Анастасия Волочкова назвала главную любовь свей жизни
Киллиан Мёрфи появится в предстоящем фильме "28 лет спустя" необычным образом
Генерал Липовой: Украина теряет главное звено обороны Харькова
Юрист Капштык рассказал, кто пострадает от новых правил продажи сим-карт
"Ингосстрах": в южных регионах России растёт спрос на ДМС
Этот несложный трюк поможет придать волосам объем у корней
В Благовещенске у китаянки изъяли бивни мамонта, спрятанные под юбкой

Китаянка хотела провезти в РФ сувениры из бивней мамонта под юбкой

1:02
Туризм

В Благовещенске у гражданки Китая конфисковали изделия из бивней мамонта, сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС) в Telegram.

Китаянка хотела провезти в РФ сувениры из бивней мамонта под юбкой
Фото: www.flickr.com by Flying Puffin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Женщина пыталась ввезти из Китая шесть килограммов заготовок для сувениров, сделанных из кости вымершего животного. Она примотала их к ногам скотчем и спрятала под объемной юбкой.

При пересечении границы в пункте пропуска в Благовещенске женщина сильно нервничала, что привлекло внимание таможенников. В ходе досмотра у неё обнаружили 537 брусков цвета слоновой кости. Китаянка призналась, что собиралась сделать из них сувениры для продажи.

"Экспертиза подтвердила, что изъятый товар — полуфабрикат из бивней мамонта, — уточнили в ФТС. — Для его вывоза требуется разрешение Минкультуры и Росприроднадзора".

Таможенники возбудили административное дело, теперь нарушительнице грозит штраф до трехкратной стоимости товара с его конфискацией.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Продюсер Яна Рудковская показала королевский завтрак младшего сына Арсения

Продюсер Яна Рудковская продемонстрировала особенные завтраки для младшего сына Арсения.

Яна Рудковская показала, чем кормит сына на завтрак
Сорт "Тёща F1" - идеальный выбор огурцов
Рассказываем о высокоурожайном сорте огурцов
Сын Олега Газманова показал изменившегося до неузнаваемости Михаила Шуфутинского
"Она ко мне не имеет никакого отношения": сестра Ольги Бузовой рассказала о конфликтах с певицей
Киевский режим больше не считает Украину своей Родиной Дмитрий Плотников Путин: легитимность Зеленского нужна для подписания судьбоносных документов с РФ Любовь Степушова Гадать надо не картам, а по глазам Сергей Лебедев
Рокер Валерий Кипелов рассказал, какая песня Шамана довела его до слез
"Я много раз ходил по краю": Топалов рассказал о том, как Тодоренко повлияла на его судьбу
Неожиданное признание: фигуристка Медведева рассказала о своих чувствах к сыну Авербуха
Неожиданное признание: фигуристка Медведева рассказала о своих чувствах к сыну Авербуха
Последние материалы
Психолог Наумова: во время экзамена важно расслабить мышцы
В России арестованы активы "ЮниКредит Банка"
В Москве больше не будут строить "курятники"
Недвижимость в Москве: купить и не разориться
Как приготовить утку по-пекински дома?
Спагетти с чесночным соусом: вкусное блюдо на ужин
Ветеринары рассказали, почему белая собака может пожелтеть
Бюстгальтер: когда его использование может причинить больше вреда, чем пользы
Ксения Собчак отреагировала на новость о смерти певицы Анастасии Котовой
В России ужесточают правила курения табака
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников