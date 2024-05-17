Бюстгальтер: когда его ношение может быть вреднее, чем полезнее

Бюстгальтер: когда его использование может причинить больше вреда, чем пользы

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Существует множество противоречивых мнений о воздействии бюстгальтера на здоровье женщины, однако научные данные подтверждают лишь некоторые из них, в то время как другие могут быть мифами.

Фото: wikimedia.org by Джузеппе Палумбо is licensed under public domain

Например, хождение без бюстгальтера не обязательно приводит к обвисанию груди, поскольку этому способствуют различные факторы, такие как генетика и процесс старения. Точно так же нет убедительных доказательств того, что отсутствие бюстгальтера снижает риск развития рака груди, хотя существует мнение о влиянии бюстгальтера на лимфодренаж.

Носить бюстгальтер ночью также может оказать негативное воздействие на организм, нарушая циркадные циклы из-за давления на тело и снижения уровня мелатонина, поэтому рекомендуется не носить его на ночь.



