В России ужесточают правила курения табака

1:32 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В Госдуме разработали очередной пакет антитабачных ограничений.

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По словам главы комитета Госдумы по молодежной политике Артема Метелева, за повторное нарушение правил продажи табачных изделий торговой точке может грозить приостановление деятельности на срок до 90 дней.

За повторную продажу табака несовершеннолетним планируется ввести уголовную ответственность.

Размер штрафа за курение в неположенных местах может быть увеличен до 15 тысяч рублей, а на детской площадке — до 30 тысяч рублей. Если окажется, что ребенок младше 16 лет курит, его родителям может грозить штраф до 7 тысяч рублей. За несоблюдение ограничений продажи никотиносодержащей продукции юридическим лицам может грозить штраф в размере до 500 тысяч рублей.

За последние годы в России существенно снизилось количество курильщиков табака, и первые позиции в мире по процентному числу курящих Россия уже не занимает.

Любопытно, что до Петра I курение в России было строжайше запрещено, хотя эта вредная привычка была известна ещё с первой половины XVII века. Однако запрет не был связан с заботой о здоровье жителей, а носил ритуальный характер. Считалось, что дым изо рта идёт только у представителей нечистой силы, и потому курящие уподобляются чертям, то есть являются опасными святотатцами.