Правильный выбор прически может не только придать молодости, но и добавить лет. Марина Гуторова, стилист по волосам и визажист, выделила несколько вариантов, которые могут показаться старомодными.
Гладкие прически, слишком аккуратные и безупречные, могут подчеркнуть следы усталости и морщинки, не придают стиля и часто выглядят неестественно.
С другой стороны, объемные начесы могут придавать лицу лишние годы. Стилист отмечает, что прически с большим объемом, характерные для 70-80-х годов, могут придать внешнему виду старомодности и устаревшего стиля.
Химическая завивка, особенно если она создает мелкие кудри, также может прибавить в возрасте. Однако крупные и естественные локоны, наоборот, могут придать молодежный вид.
Профессиональная прическа "ракушка", хоть и является красивой и элегантной, но зачастую придает лицу слишком формальный вид, что может добавить возраста. Она подходит для особых случаев и вечерних мероприятий, но не всегда сочетается с повседневным образом.
При приготовлении картошки существует несколько хитрых ходов, которые могут сделать процесс варки более эффективным и придать гарниру более аппетитный вид.