Как прическа может прибавить вам лет

Какие прически придают возраст: экспертное мнение стилиста Гуторовой

1:11 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Правильный выбор прически может не только придать молодости, но и добавить лет. Марина Гуторова, стилист по волосам и визажист, выделила несколько вариантов, которые могут показаться старомодными.

Фото: unsplash.com by Verne Ho is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Гладкие прически, слишком аккуратные и безупречные, могут подчеркнуть следы усталости и морщинки, не придают стиля и часто выглядят неестественно.

С другой стороны, объемные начесы могут придавать лицу лишние годы. Стилист отмечает, что прически с большим объемом, характерные для 70-80-х годов, могут придать внешнему виду старомодности и устаревшего стиля.

Химическая завивка, особенно если она создает мелкие кудри, также может прибавить в возрасте. Однако крупные и естественные локоны, наоборот, могут придать молодежный вид.

Профессиональная прическа "ракушка", хоть и является красивой и элегантной, но зачастую придает лицу слишком формальный вид, что может добавить возраста. Она подходит для особых случаев и вечерних мероприятий, но не всегда сочетается с повседневным образом.