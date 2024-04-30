Вреднее вредного: с этими породами кошек справится далеко не каждый — нервов не хватит

Эксперты выделили сложные породы кошек

1:30 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Множество пород кошек имеет свои уникальные черты и характеристики.

Фото: openverse.org by PawsShion is licensed under CC BY-NC-ND 2.0.

Некоторые из этих пород славятся особенно сложным характером, что может сделать их содержание довольно трудоёмким. В этой статье мы рассмотрим несколько пород кошек, которые могут быть вызовом для их владельцев из-за их поведенческих особенностей.

Чаузи

Чаузи — порода кошек с дикими корнями, известная своей агрессией. Эти кошки могут быть лояльны только своему владельцу, злопамятны и способны портить вещи, если чувствуют обиду.

Саванна

Саванна — это порода, созданная путём скрещивания домашних котов с африканским сервалом, отличающаяся роскошным видом. Эти кошки могут часто проявлять недовольство, издавать громкие звуки и шипеть на окружающих. Из-за ревности их не следует оставлять одних с детьми или другими кошками.

Сибирская кошка

Сибирская кошка обладает охотничьими инстинктами, которые могут проявляться не только в отношении грызунов, но и людей, а также других домашних питомцев. Они также чувствительны к шуму, вибрациям и яркому свету, что может вызвать у них раздражение.

Сиамская кошка

Сиамская кошка известна своим неприятием игнорирования и может выражать недовольство мяуканьем или укусами. Эти кошки любят общение с владельцем, но скептически относятся к незнакомым людям.