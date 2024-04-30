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Ошибки при страховании недвижимости: от недострахования до неучтенных рисков

Ошибки при страховании имущества: как избежать убытков

1:58
Страхование

Страхование недвижимости играет ключевую роль в минимизации финансовых потерь. В процессе выбора полиса могут возникать определенные сложности. Важно знать и избегать нескольких типичных ошибок при оформлении страхования:

Ошибки при страховании имущества: как избежать убытков
Фото: mos.ru is licensed under public domain

Недострахование и перестрахование

Чтобы сэкономить, владельцы зачастую страхуют свою собственность на сумму, которая не покрывает полной стоимости замены. В случае наступления страхового события, выплата может оказаться только частью фактического ущерба, пропорционально страховой стоимости к рыночной цене имущества.

Перестрахование включает в себя завышение стоимости имущества в страховом договоре. Это ведет к повышенным страховым взносам, но в случае ущерба, выплата будет основываться на оценке ущерба независимым экспертом.

Ожидание полной выплаты

Полная выплата компенсации реализуется только в редких случаях, как правило, при полном уничтожении дома в результате серьезных катастроф или терактов. В большинстве других ситуаций выплата будет частичной.

Страхование без осмотра имущества

Полисы, оформленные без предварительного осмотра недвижимости, обычно стоят дороже и предоставляют ограниченное покрытие. Важно осознавать, что такие полисы могут привести к минимальным выплатам в случае страхового события.

Потеря документов

Важно сохранять все чеки, квитанции и другие документы, подтверждающие стоимость ремонта и приобретенного имущества, чтобы обеспечить должную компенсацию. Страховые компании иногда могут пытаться уменьшить размер выплат, поэтому сохранение документации критически важно.

Отсутствие защиты жилья

Установка охранной системы может снизить стоимость страхового полиса, так как многие страховщики предлагают скидки для домов с системами безопасности.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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