Как угомонить кота, если пушистик начал хулиганить: народные вековые способы

Иногда кошки начинают вести себя неадекватно: кусают, царапают, испортят мебель, дразнят других домашних животных. В таких случаях бесполезно ругать или наказывать животное. Эффективнее будет попытаться прервать его нежелательное поведение.
Простое решение — отвлечь кошку. Чем? Ответ очевиден: с помощью игрушки.
Что должен предпринять владелец кошки? Многие опытные владельцы уверены, что лучший способ управлять поведением кошки — это использование игрушек.
Предложите вашему питомцу что-нибудь для забавы, например, мячик или игрушечную мышку. Также можно использовать удочку-дразнилку.
Однако самый эффективный метод прекратить нежелательное поведение и перенаправить энергию кошки в положительное русло — это использование так называемых пищевых головоломок.
Занятость в "добыче" еды увлечет кошку, и она перестанет разрушать вещи или нападать на других.
При приготовлении картошки существует несколько хитрых ходов, которые могут сделать процесс варки более эффективным и придать гарниру более аппетитный вид.