Как угомонить кота, если пушистик начал хулиганить: народные вековые способы

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1:01 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Иногда кошки начинают вести себя неадекватно: кусают, царапают, испортят мебель, дразнят других домашних животных. В таких случаях бесполезно ругать или наказывать животное. Эффективнее будет попытаться прервать его нежелательное поведение.

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Простое решение — отвлечь кошку. Чем? Ответ очевиден: с помощью игрушки.

Что должен предпринять владелец кошки? Многие опытные владельцы уверены, что лучший способ управлять поведением кошки — это использование игрушек.

Предложите вашему питомцу что-нибудь для забавы, например, мячик или игрушечную мышку. Также можно использовать удочку-дразнилку.

Однако самый эффективный метод прекратить нежелательное поведение и перенаправить энергию кошки в положительное русло — это использование так называемых пищевых головоломок.

Занятость в "добыче" еды увлечет кошку, и она перестанет разрушать вещи или нападать на других.