Классические отжимания — одно из базовых, важных упражнений, которые необходимо добавлять в тренировочную программу практически в любом виде спорта. Так считает мастер спорта по греко-римской борьбе Денис Кинцурашвили.
Однако, если от упражнения нет эффекта, не стоит от него отказываться. Спортсмен рекомендует применить темповый метод, пишет портал "СЭ".
Для этого можно отжиматься в спокойном темпе. Также можно отжиматься каждые пять секунд по 12-15 повторений. Еще стоит попробовать третий вариант — отжимания каждые пять секунд, но из нижнего положения до 15 раз.
При приготовлении картошки существует несколько хитрых ходов, которые могут сделать процесс варки более эффективным и придать гарниру более аппетитный вид.