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Мастер спорта по греко-римской борьбе рассказал, как эффективно отжиматься

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Спорт

Классические отжимания — одно из базовых, важных упражнений, которые необходимо добавлять в тренировочную программу практически в любом виде спорта. Так считает мастер спорта по греко-римской борьбе Денис Кинцурашвили.

Мастер спорта по греко-римской борьбе рассказал, как эффективно отжиматься
Фото: helpworkouts.com by Elly Fairytale is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.

Однако, если от упражнения нет эффекта, не стоит от него отказываться. Спортсмен рекомендует применить темповый метод, пишет портал "СЭ".

Для этого можно отжиматься в спокойном темпе. Также можно отжиматься каждые пять секунд по 12-15 повторений. Еще стоит попробовать третий вариант — отжимания каждые пять секунд, но из нижнего положения до 15 раз.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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