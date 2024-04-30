Мастер спорта по греко-римской борьбе рассказал, как эффективно отжиматься

0:40 Your browser does not support the audio element. Спорт

Классические отжимания — одно из базовых, важных упражнений, которые необходимо добавлять в тренировочную программу практически в любом виде спорта. Так считает мастер спорта по греко-римской борьбе Денис Кинцурашвили.

Фото: helpworkouts.com by Elly Fairytale is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.

Однако, если от упражнения нет эффекта, не стоит от него отказываться. Спортсмен рекомендует применить темповый метод, пишет портал "СЭ".

Для этого можно отжиматься в спокойном темпе. Также можно отжиматься каждые пять секунд по 12-15 повторений. Еще стоит попробовать третий вариант — отжимания каждые пять секунд, но из нижнего положения до 15 раз.