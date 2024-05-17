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Этот суперранний высокоурожайный гибрид моркови даёт сочные плоды: вкусовые качества превосходные

Сорт моркови "Наша Няня"

1:28
Садоводство » Овощи

"Наша Няня" — суперранний высокоурожайный гибрид моркови. Корнеплоды имеют цилиндрическую до слегка конической форму с тупым концом.

Сорт моркови "Наша Няня"
Фото: commons.wikimedia.org by אורן פלס is licensed under Creative Commons Attribution 2.5 Generic

Сердцевина у этого корнеплода очень маленькая, мякоть оранжево-красная, нежная и сочная, с превосходными вкусовыми качествами. Он характеризуется повышенным содержанием сахара и каротина. Масса корнеплода составляет 130-180 г, длина — 17-20 см, диаметр — 2-3 см. Период от появления всходов до созревания — 78-90 дней. Урожайность достигает 7,5-11 кг/м².

Этот гибрид рекомендован для летнего употребления в свежем виде, а также для переработки, консервирования, хранения и приготовления высококачественных сладких соков и пюре с повышенным содержанием каротина.

Посев осуществляется в конце апреля — начале мая на глубину 2-2,5 см, с расстоянием между рядами 15-20 см. Под зиму посев производится во второй половине октября — начале ноября, когда температура опускается до -5°C, на глубину 1-2 см, с последующим мульчированием поверхности торфом. Растение предпочитает плодородные супесчаные или суглинистые почвы.

 

Морковь | Календарь садовода
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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